Destinos energéticos en Argentina

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Viajar a un nuevo destino fue durante mucho tiempo una forma de práctica espiritual. No sólo refresca y renueva el sentido de asombro, sino que está intrínsecamente unido a la idea del cuidado personal y la perspectiva para dar rienda suelta a reacomodamientos.



Algunos destinos espirituales se han construido sobre la base de sistemas de creencias específicos, y algunos se conocen como tales simplemente en función de la energía y la vibración. Muchos sitios siguen siendo sagrados para ciertas comunidades, con años de historia y significado atribuidos a ellos. Los principales “centros energéticos” en la Argentina están en Capilla del Monte, en cerro Uritorco, Córdoba. Otro es Isidris, Mendoza, también Talampaya, La Rioja.



Se suman otros lugares como Merlo, San Luis, y también Cariló, Buenos Aires. Muy interesante también es el Bosque Energético, en Miramar, Buenos Aires, además de El Calafate, en Santa Cruz, Ushuaia, Tierra del Fuego. Pero hay que tener en cuenta que muchos lugares en Argentina pueden transmitir una vibra profunda aunque no sean considerados “centros energéticos”.



Cerro Uritorco

A 1979 metros sobre el nivel del mar, la cima del Cerro Uritorco -la más alta del Valle de Punilla- se consagró como una de las principales sedes si de fuerzas esotéricas se trata. La energía es tan fuerte que ya ganó fama internacional. ¿Por qué? Razones sobran, pero empezar por el hecho de que varios aseguran haber visto ovnis y luces sobrevolando sus alrededores alcanza y sobra. Con su vibra característica, se convirtió en algo así como la casa oficial de terapias alternativas y técnicas de bienestar que van desde el yoga hasta el tai chi, motivo por el que se instaló a sus pies el reconocido Templo zen Shobogenji, dedicado a prácticas budistas.



El mejor momento para meditar en su cima es a la hora del atardecer, mientras el cielo se tiñe de naranja y la altura permite contemplar las tonalidades desde su mejor perfil. Para una experiencia aún más mística, se lo puede visitar de noche y conectar con las leyendas bajo un manto estrellado mientras se aguarda la aparición del sol en lo que es uno de los amaneceres más memorables de la región.



Merlo

Y si se trata de lugares energéticos, Villa de Merlo en San Luis, es uno de los tres lugares en el mundo con microclima propio, en el que se da algo muy particular, las rocas del lugar despiden una carga eléctrica muy baja con ionización negativa mientras que a la vez liberan átomos de oxígeno que luego se transforman en ozono, según explican sus habitantes. Todos estos factores ecológicos estudiados hasta el hartazgo, proporcionan un oxígeno muy beneficioso para todos los seres vivos que se encuentren allí. Con la sierra de los Comechingones de fondo, que se ve desde todo punto, invitan a paseos relajados entre su particular flora y siestas que nunca podrán evitarse. La mayoría de los alojamientos allí, comprenden actividades específicas para acompañar esta energía especial que rodea el ambiente y nos prepara para una recarga total. Más información del destino en villademerlo.tur.ar.



Canal de Beagle, Tierra del Fuego

Los espíritus de la naturaleza están en Ushuaia.

Los bosques fueguinos, sobre todo en los alrededores de Ushuaia, son lugares donde se siente de manera muy palpable la presencia de seres sutiles, los llamados “espíritus de la Naturaleza”. Caminar por las picadas que bordean la costa puede hacerte sentir como si una multitud de ojos se posaran en vos. Se escuchan murmullos. Risas. Hay que caminar con el corazón sereno y –por qué no- dejar alguna ofrenda de frutos secos para esa “gente pequeña”. Invisibles, pero muy presentes. Más información del destino en tierradelfuego.org.ar.



San Ignacio

En el Teyú Cuaré la naturaleza regala calma y tranquilidad.



Una experiencia más cercana se puede vivir a pocos kilómetros de Posadas, en plena Selva del Teyú Cuaré. El nombre proviene del Peñón de Teyú Cuaré, una roca de casi 200 metros de altura, que funciona como un excelente mirador sobre el río y la selva. También hay ruinas jesuíticas y petroglifos guaraníes, aunque tapados por el agua. Además, hay cuatro senderos de interpretación y una zona de acampe agreste en la barranca del río, cuidada por los guardaparques. Existen dos senderos principales en el parque: El primero es el sendero de los miradores donde se ven unas fabulosas vistas del río Paraná y del Paraguay y el segundo sendero es el que va a las ruinas de la casa de Martin Borman.



La agencia Las Misiones Turismo tiene programada una salida el 10 de octubre hacia este destino en San Ignacio que incluye una instructora de yoga para el grupo.



El Bolsón, Río Negro

Con decenas de centros de bienestar, El Bolsón se afianzó como la sede oficial del turismo holístico de la región. El cerro Piltriquitrón es el protagonista de esta localidad enclavada en un paraíso natural montañoso que comparte una energía especial en sus cascadas, lagos y bosques con quienes lo visiten. Esa quietud y tranquilidad da lugar a propuestas que van desde meditación hasta reflexología, reiki, lectura de aura, yoga, acupuntura, masajes espirituales y más terapias.



Copahue

Otra forma de relax se encuentra en las fuentes de agua termal que existen en el país, una de ellas, Copahue, un enclave de aguas minerales de origen volcánico en el que las terapias de fangos y algas son un clásico. Todos los años este destino alberga el encuentro “Copahue Medita” que va a realizarse del el 3 al 5 de febrero. En este evento abierto a todos se puede disfrutar de actividades como relajación, meditación, reflexión, postura corporal, caminatas, talleres de reiki, talleres de transformación energética y constelaciones familiares, musicoterapia, yoga, excursiones astronómicas, charlas sobre medicina alternativa y terapias, además de una feria y exposición de productos naturales. Todos representados por distintos profesionales de la Patagonia.



Miramar

El Bosque Energético de Miramar desata miles de leyendas.



En este caso, además de playas prolongadas, el atractivo principal está en su secreto Bosque Energético. Oscuro, fresco, húmedo y silencioso, sus dos hectáreas envuelven fenómenos, mitos y leyendas que van desde avistaje de gnomos u ovnis a estudios sobre propiedades electromagnéticas y teorías de la caída de un meteorito hace más de tres millones de años atrás. Psíquicos y científicos de todo el mundo se acercan a contemplar y sentir su enigmática vibra entre pinos y troncos, un oasis de paz en plena costa. En él, la oportunidad de encontrar un espacio idóneo para contagiarse de la energía vital de su vegetación - no es raro encontrar gente abrazando los míticos árboles - y practicar tanto meditación como yoga. Más información del destino en miramar.tur.ar.