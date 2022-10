Zaira: “Mi separación no tiene nada que ver con la de mi hermana”

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:00hs.

“Hay veces que hay coincidencias pero no tiene nada que ver con los procesos de cada familia”, comenzó explicando Zaira Nara, al ser consultada por el programa “Los Ángeles de la Mañana” sobre su reciente separación de Jakob Von Plessen, que coincide con la ruptura de la pareja de su hermana Wanda y Mauro Icardi.



“Mi separación no tiene nada que ver con la de mi hermana”, aseguró y agregó: “Yo hablo por mí y el tiempo fue ese para comunicarlo”, dijo para dejar claro que nunca se puso de acuerdo con Wanda para revelar al mismo tiempo que estaban separadas.



La modelo indicó además que comunicó su separación a través de sus redes, “porque soy una persona pública y a veces siento que me preguntan y termino mintiendo. Entonces me pareció que estaba bueno aclarar una situación así pero no quiero dar detalles”.



Cuando le preguntaron cómo sigue su vida cotidiana luego de este cambio en la familia, precisó que, “estoy abierta para seguir con todos mis compromisos laborales, ya que es un año de mucho trabajo y estoy para eso y para mis hijos”.