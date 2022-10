Scioli se entusiasma con una victoria de Lula: "Juntos somos más fuertes"

sábado 01 de octubre de 2022 | 22:53hs.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, hizo un balance de su gestión, anunció el Acuerdo de Integración entre ambos países y no ocultó su deseo de que triunfe Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo, durante un evento realizado este sábado en el Auditorio del Banco Nación de San Pablo.

"Es un proyecto político y económico de gran trascendencia que busca la integración profunda con Brasil, mucho más con la expectativa de que gane Lula. Él tiene la convicción de que juntos somos más fuertes", comentó el dirigente peronista.

En concreto, el pacto con el país vecino busca agrandar los lazos "en un contexto de crisis global", dijo el diplomático. La presentación se produjo a pocas horas de desarrollarse los comicios, teniendo al histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT), y al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, como los candidatos principales.

🇦🇷🇧🇷 Acuerdo de integración binacional.



La integración estratégica con Brasil es una política de Estado.



Juntos podemos garantizar la integración comercial, energética, financiera y alimentaria para generar más exportaciones, trabajo y dólares para la Argentina. pic.twitter.com/EALcULHdSJ — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 1, 2022

La contienda electoral reviste gran interés para Argentina porque se trata del principal socio comercial. Igualmente, durante el actual Gobierno de Bolsonaro hubo varios momentos de tensión con la administración de Alberto Fernández.

"El gran objetivo era reconstruir una relación que atravesaba el peor momento de su historia. No fue sencillo. Con ese pragmatismo y experiencia que he acumulado dije, bueno, hay que buscar un punto de interés común", repasó.

Sobre el Acuerdo de Integración, el dirigente expresó: "También componen esta política de Estado las inversiones binacionales, la profundización de los bancos de desarrollo en América del Sur y la integración financiera para aumentar el comercio bilateral con estabilidad monetaria".

Las principales áreas de los entendimientos son "educación, armonización regulatoria del intercambio agroalimentario y obras de infraestructura energética y logística", enumeró el argentino. También se pondrá el foco en la integración industrial, turística, educativa, en infraestructura y ciencia y tecnología. "Identificamos acciones para recrear esa alianza virtuosa que genere un bloque geopolítico relevante", sostuvo.

Con ese tono, Scioli visualizó: "Juntos podemos garantizar la integración comercial, energética, financiera y alimentaria para generar más exportaciones, trabajo y dólares para la Argentina".

Asimismo, siguió con su entusiasmo: "Imagínense si con las características ideológicas de este Gobierno (el de Bolsonaro) pudimos avanzar y batir récords de exportación, estoy convencido de cuántas más cosas podemos llegar a hacer en la etapa que se viene".

Para concluir, Scioli se hizo lugar para bromear y comentar una anécdota con el actual presidente de Brasil. En concreto, repasó el trasfondo de una conocida fotografía entre ambos, cuando Scioli le dio un pastel para celebrar el aniversario de la relación bilateral: "Estoy con Bolsonaro en esa famosa foto con una torta prendiendo la velita, me estaba quemando el dedo y le digo: 'No te das cuenta de que me falta un brazo, ayudame con la vela'".