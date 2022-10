Arrancó el 1° Encuentro de Baterías de Mercosur en Paso de los Libres

sábado 01 de octubre de 2022 | 13:00hs.

El director de Carnaval del Municipio de Paso de los Libres, Pedro Olivero; se refirió a la realización del 1° Encuentro de Baterías del Mercosur, que tuvo lugar ayer viernes 30 y culmina este sábado 1 de octubre. El evento cuenta con la participación de estrellas del carnaval de Río de Janeiro, Brasil.

“Este es el 1er Encuentro de Baterías del Mercosur, que forma parte de una de las actividades más importantes que nos hemos trazado por el mes de marzo y abril como uno de los eventos que nos debíamos por lo siguiente: como historia, tenemos aproximadamente 140 años de carnaval. Estos encuentros se venían realizando en distintas provincias de nuestro país y nos llegaban comentarios como por ejemplo ‘cómo Paso de los Libres no va a contar con un encuentro que se realiza en muchas provincias?’”, expresó Olivero en LT 12.

“Esto hoy ya es una realidad, estamos a pocas horas de que esto sea un hecho, un evento, una fiesta, porque el carnaval para nosotros es un acto cultural de nuestra ciudad, es nuestra carta de presentación, y nos identifica como libreños”, afirmó.

A las 18 se realizó el lanzamiento, donde después de la presentación oficial de las autoridades, se hizo un homenaje a personalidades que han elegido a una de las nueve comparsas a lo largo de su vida, ya sea del grupo Oficial o del grupo Popular. “Esas personalidades han hecho un aporte muy importante para las comparsas, ellos han colaborado, en consecuencia, un aporte a nuestro carnaval”, indicó.

Luego de la entrega de certificados, se procederá a la exhibición, “será una presentación donde las nueve comparsas de los dos grupos van a hacer una actuación con sus baterías, y van a cantar nuestro himno, nuestro samba”.

En tanto, hoy mismo habrá una ronda de sambas de acá, de Libres, la que se concretará con una particularidad: “Estas tres bandas no van a actuar en el escenario, sino que su actuación va a ser en pasarela con sus instrumentos y micrófonos. El público que quiera acercarse y cantar con ellos, lo va a poder hacer. Queremos que esto se transforme en una fiesta como realmente es el carnaval”, aclaró.

Este sábado hubo taller, workshop de samba no pé, a cargo de la musa de Paraíso do Tuiuti (Río de Janeiro) Mari Mola, en el sambódromo “Carlos Adán Muñeca Da Costa”. La acompaña Laissa Lima, directora de cajitas de Beija Flor, quien es también mestre de baterías de Yacaré Paguá, una comparsa del grupo B de Río de Janeiro. Ella, además, formará parte del jurado junto a Guilherme de Académicos Do Salgueiro , quien también viene a dar un taller de percusión.