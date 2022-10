Rehabilitación: traumatismo de cráneo y ACV, lo más atendido

sábado 01 de octubre de 2022 | 12:00hs.

El Sector de Neurorrehabilitación del Servicio de Kinesiología y Rehabilitación del Hospital Escuela Ramón Madariaga trabaja incansablemente atendiendo numerosas patologías, sin embargo, las que mayor demanda tienen son de personas con daño cerebral adquirido, como accidente cerebrovascular (ACV) o traumatismo de cráneo. Los profesionales trabajan en la evaluación y tratamiento centrados en el paciente.

“La mayor demanda que tenemos es de pacientes que han sufrido un(ACV o traumatismo de cráneo. Lo que atendemos en mayor medida es lo que se llama daño cerebral adquirido, pero también tratamos a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como ELA, y también parkinson y alzheimer”, detalló al respecto la licenciada en Psicopedagogía Marcela Paredes.

Y enfatizó: “La diversidad de pacientes es muy amplia, pero la mayor demanda pasa por ahí”.

Asimismo, comentó que junto con otra colega trabaja en el servicio de Rehabilitación desde hace doce años con pacientes adultos, a partir de los 16 años, y que lo hacen de manera conjunta con el Servicio de Neurología específicamente.

En la misma línea, precisó que dan respuesta a otras enfermedades, como por ejemplo “pacientes ancianos con deterioro cognitivo que requieren una evaluación y posterior estimulación cognitiva”.

En relación a los test que llevan a cabo, afirmó: “Realizamos pruebas establecidas a partir de protocolos únicamente con pacientes que van a cirugía por alguna enfermedad como epilepsia o parkinson, en el que esos test específicos son un requerimiento previo al procedimiento quirúrgico”.

Asimismo, Paredes agregó datos sobre las atenciones: “Tanto la evaluación como el tratamiento de pacientes que no van a cirugía, están centrados en cada caso particular. No existe un mismo test o evaluación para todas las personas, sino que se trabaja a partir de entrevistas y a sus familiares”

“Se va evaluando, se toma una serie de pruebas que tienen que ver con sus funciones cognitivas particulares”, indicó.

Y agregó: “Esto varía mucho de acuerdo a lo premórbido, o sea, a cómo era el paciente antes y qué hacía. Es un trabajo de evaluación y tratamiento centrado en el paciente”.

Rehabilitación, el pilar

La rehabilitación es una parte importantísima en la recuperación de los pacientes con el acompañamiento en todo momento, una tarea que se vio reflejada en la recuperación de los pacientes graves con secuelas del Covid-19.

Así, el Servicio de Kinesiología y Rehabilitación del hospital posadeño cuenta con un plantel de más de 40 kinesiólogos que están distribuidos en diferentes sectores del nosocomio.

Sin embargo, en el área de neurorrehabilitación trabajan también con psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos.

Otros sectores donde se desempeñan son internación, área crítica, emergencia.

De acuerdo a lo que habían detallado responsables de esa área, se atienden de 35 a 45 pacientes diariamente, en lo ambulatorio serían unas 300 atenciones por día.

“Si contemplamos lo global, las prestaciones desde los ingresos de la guardia de emergencia, los pacientes crónicos, las internaciones, registraríamos alrededor de 2 mil atenciones por día”, habían explicado.

El equipo cuenta con residentes que se forman en lo ambulatorio, internación, terapia intensiva.

Se les ofrecen conocimientos generales de todas las áreas de atención.