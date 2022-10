“Esas personas no tienen que existir en el Ejército”

sábado 01 de octubre de 2022 | 1:29hs.

Dos meses pasaron del viaje a Buenos Aires que Michael Natanael Verón (25) emprendió en un avión sanitario junto a su familia para buscar una mejor calidad de atención y de vida tras sufrir una lesión en una de sus vértebras. A la espera de una cirugía con un especialista, el ejército sancionó a los implicados en la celebración del Escuadrón 30 de Apóstoles y la familia del joven se expresó al respecto.

El jueves se dieron a conocer las sanciones que recibieron quienes participaron el 8 de julio de la celebración del Ejército Argentino donde el cabo Verón sufrió una grave lesión que puso en peligro su vida.

Son cuatro los efectivos de la fuerza pertenecientes al Regimiento de Infantería 30 de Apóstoles que fueron expulsados, 15 recibieron sanciones leves y siete, sanciones graves.

No obstante, todos los sancionados tienen la posibilidad de apelar la medida ante el Consejo General de Disciplina que se establece en Buenos Aires. También que todas las actuaciones -como a lo largo del proceso- serán giradas a la Justicia Federal, que está llevando la causa judicial contra los implicados.

La madre de Verón, Mónica Rosalino, dialogó ayer con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “Esperaba este resultado, lamentando por los que tienen su familia, pero nadie quita lo que le hicieron a mi hijo, que es el que está sufriendo y nosotros estamos como familia acompañándolo. No es fácil estar así, yo creo que está bien lo que hicieron y esperemos que siga la Justicia Federal, a la que pusimos también al tanto de todas las cosas que pasaron y espero que respondan bien”.

“Yo no puedo hacer nada porque estoy con mi hijo acá, no puedo estar pendiente de esas cosas, pero si espero que se haga bien lo que tienen que hacer porque es horrible pasar por esto y no se le desea a nadie. Esas clases de personas no tienen que existir en el ejército porque le hacen mal a otros chicos que en el futuro van a seguir entrando a la fuerza y esos rituales de bienvenida no tienen que existir más”, remarcó.

Por su parte, tal como viene siguiendo este medio, la Justicia Federal, a cargo de la investigación sobre los maltratos dados por un superior a un subordinado, culminó con las testimoniales de otros cuatro compañeros de Verón.

Un importante actor de la justicia federal comentó a este medio que, según los testimonios de los cabos, algunos de los participantes fueron más activos que otros, de todos modos hubo otros que también estaban ahí, con distintas jerarquías.

Finalmente, manifestó que prontamente estarán en condiciones para avanzar con la solicitud de la declaración indagatoria de los implicados para luego continuar con las imputaciones correspondientes.

Intervención quirúrgica

El lunes próximo será un día clave en la recuperación de Michael, ya que se someterá a una doble cirugía por parte de un médico reconocido a nivel mundial. “Hoy (por ayer) nos avisaron que está todo preparado para las cirugías, van a ser dos a la vez, porque le fijan la columna y lo otro es poner en la médula el neuromodulador para aliviar esos dolores que siente, que son muy fuertes por lo que tiene que tomar hasta 17 pastillas por día”, explicó Mónica.

“Esperemos que también eso les mande señales a sus miembros, eso podría ser una buena expectativa para que él pueda volver a recuperarse. La operación es muy riesgosa y va a durar más o menos ocho horas”, contó.

Además, agregó que su hijo está siendo tratado por una neumonía, “pero respira bien, tiene fuerza para respirar, está con todos los cuidados. Dios quiera que salga todo bien y ponemos en Dios también que él ponga su mano poderosa, tenemos mucha fe y después a esperar a que los resultados sean positivos”.

En cuanto al ánimo de su hijo, quien se encuentra imposibilitado de moverse hace casi tres meses, refirió: “Hoy (por ayer) él está bien, hay días que está bien, otros días que está bajoneado pero no es para menos. Está muy ansioso por la operación”.

El hecho

El episodio ocurrió el 8 de julio, cuando en una supuesta celebración del regimiento militar el cabo Verón sufrió una fractura en una de sus vértebras además de haber llegado al hospital en un estado de hipotermia.

Actualmente se encuentra en la ciudad de Buenos Aires en un centro de rehabilitación neuromotriz donde recibe una atención de mayor complejidad.