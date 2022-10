Chequeos mamarios: médicos remarcan que deben ser anuales a partir de los 40

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Hoy comienza el Mes Rosa, una iniciativa con llegada masiva en la provincia que se realiza a los fines de concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. La propuesta se realiza en consonancia con lo decretado por la Organización Mundial de la salud (OMS), que decretó octubre como un mes dedicado a que los profesionales del área realicen actividades de prevención. Con base en esta temática, habrá actividades durante en distintos puntos de la provincia con un cronograma definido.

La ginecóloga María Alejandra Méndez dialogó con El Territorio y explicó que para prevenir el cáncer de mama se debe realizar “una mamografía de base a los 35 años, aunque si hay antecedentes de familiares directos podría ser antes, y debe determinarse con un profesional. Después de los 40, todos los años, a esta edad es sí o sí el control, tenga o no antecedentes en la familia”.

Y agregó: “La sobrevida de las pacientes aumentó en un 40% gracias a las campañas de prevención y las mamografías, por eso este mes es importante que vayamos a hacernos controles para detectar ese inicio de los cánceres cuando son pequeños, asintomáticos y cuando podemos detenerlos dentro de la mama, momento en que los tratamientos son mínimamente invasivos”.

Además, la ginecóloga señaló que la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, el 70% de ellos aparecen sin que exista un antecedente.

“Otra cosa a destacar es que en muchas ocasiones no duele, uno puede palpar un nódulo y que no duela, hay que ir a la consulta igual. No todo lo que se palpa son nódulos malignos, pero, por las dudas, hay que asistir a un profesional”.

En este contexto, la profesional subrayó que, con las campañas de concientización, “en estos últimos 15 años ha cambiado mucho la intervención”.

Lo que antes era una constante, que terminaba en una cirugía agresiva o mastectomía, “cambió a tratamientos más conservadores, hoy prácticamente el 70% de las intervenciones no son intrusivas, por detección en etapas tempranas, contra un 30% de mastectomías por la propagación del tumor”.

Campañas y mamografías

Las modernas técnicas de diagnóstico por imagen han ayudado a identificar las malformaciones en las mamas.

“Con el advenimiento de la mamografía en los años 90, la sobrevida en los pacientes empezó a crecer. Antes no había posibilidades para quienes sufrían la afección. Gracias a la detección temprana y los controles, disminuyó la mortalidad de mujeres”.

El principal objetivo del Mes Rosa es generar espacios para que la sociedad se instruya con información sobre las buenas prácticas preventivas y para que aquellas mujeres que no se han realizado la revisión anual puedan hacerlo antes de que termine el año.

Méndez acentuó que “las personas en las que se detectan a tiempo, se curan, porque a los 15 años de haber tenido la patología, el 90 % de las mujeres permanece con vida”.

“El estudio dura 10 minutos, es simple y no invasivo” y permite diagnosticar, dependiendo el tipo de mama, un 97% de la patología y observar un cáncer mínimo en sus estadios iniciales. En el caso de mamas densas, que alrededor del 40% de las mujeres las tienen, se solicitan estudios complementarios.

Méndez resaltó la importancia de que los consultorios cuenten con equipamiento que pueda emitir imágenes con una resolución adecuada, para que el análisis de la información pueda darse de manera correcta.

“Es importante la alta calidad de la imagen en la mamografía y una precisa interpretación, necesitamos una alta definición de la muestra. La mamografía es el primer paso y después le agregamos la ecografía con otros estudios complementarios”.

Otro aspecto fundamental es “la interconsulta con los especialistas en el área, porque en una mama densa los resultados de la mamografía pueden no arrojar el problema”, entonces hay que “agotar todas las instancias posibles”, finalizó.



Cronograma

Hoy desde las 16 se hará una charla médica en Jardín América con Laura Ruiz Díaz, especialista en Mastología, y María Alejandra Méndez, especialista en Imagenología e Intervencionismo Mamario.

Miércoles 19: Actividad Letra Rosa

Sábado 22: Actividad central de Actitud Misiones Carrera Rosa. Organizada por la Fundación Actitud Misiones, incluye la realización de carreras de 5K y 10K, clases de zumba, el tradicional lazo rosa humano y diferentes actividades de concientización.

Martes 25: Actividad ‘Plantar un árbol’ en memoria de pacientes fallecidos. En coordinación con el Rotary y la Municipalidad de Posadas.

Jueves 27: Cierre del mes con Cóctel Rosa en coordinación con el consorcio de la Torre del Cerro.

