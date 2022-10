Putin llama a finalizar la guerra y volver a mesa de negociaciones

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó ayer a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero advirtió que la opción hecha por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y la regiones de Jersón y Zaporiyia de unirse a Rusia es “definitiva”.

“Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, afirmó Putin ante la elite política del país. “La gente votó por nuestro futuro común”, agregó en referencia al resultado de los seudorreréndums organizados para justificar la anexión, contraria al derecho internacional.

“Llamamos al régimen de Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin la acciones militares, a la guerra que desató el 2014 y volver la mesa de negociaciones”, dijo Putin en un discurso previo a la firma de los tratados de esta ilegal anexión con cuatro regiones ucranianas en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin.

Putin clamó contra el “imperialismo” occidental. “Occidente está dispuesto a todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, en realidad, saquear el mundo entero”, denunció el presidente ruso ante la elite política. “Quieren vernos como una colonia”, aseguró. E incluso acusó a países “anglosajones” de estar detrás de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream. “Las sanciones no son suficientes para los anglosajones, han pasado a un sabotaje increíble, pero esto es un hecho, habiendo organizado explosiones en los gasoductos internacionales de Nord Stream, que se extienden por el fondo del mar Báltico”, dijo.

La respuesta de Biden

El presidente de EE.UU. Joe Biden afirmó ayer que Estados Unidos y la Otan “no se dejarán intimidar” por el mandatario ruso y advirtió que la alianza atlántica defenderá “cada centímetro” de su territorio.

“Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar”, dijo en la Casa Blanca. Putin “no nos va a asustar”.

Biden señaló con el dedo a la cámara de televisión mientras advertía a Putin: “Estados Unidos está completamente preparado, con nuestros aliados de la Otan, para defender cada centímetro del territorio de la Otan”. “Señor Putin, no malinterprete lo que estoy diciendo: cada centímetro”.

“Los aliados no van a ser intimidados por Putin y sus temerarias palabras de amenaza. EE.UU. no lo cree, y francamente no lo cree el mundo” agregó Biden. “No puede apoderarse del territorio del vecino y salirse con la suya”.

Biden habló poco después de que Putin presidiera una ceremonia en Moscú para declarar que Rusia ha anexionado cuatro territorios de Ucrania, pese a que las tropas ucranianas, armadas por Occidente, siguen luchando allí para recuperar el control.