Dos imputados declararon y se desligaron del crimen de Ledesma

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:03hs.

“Yo estaba mirando el partido de River cuando me llamaron para decirme que mi gurisada estaba en una pelea. Fui para ver y era un revoleo de piedras, pero no vi que mi gurisada tenía armas”, declaró Brígido M. (50), uno de los cinco sospechosos por el homicidio de Antonio “Toño” Ledesma (20), quien hace una semana fue ultimado de un disparo en el barrio Oeste de Campo Viera.

Por el hecho permanecen detenidos el citado, sus hijos Leandro (20) y Mauricio (17) M., y sus yernos José Luis B. (25) y Kevin C. (22).

Preventivamente, la causa a cargo del juez Pedro Piriz, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, fue caratulada como homicidio agravado por arma.

Según el expediente, en base al relato de testigos por el momento el más comprometido de los cinco implicados sería Leandro M., ya que por lo menos dos personas lo sindicaron con el autor del disparo que le costó la vida a Ledesma.

Mientras, los demás sospechosos podrían ser imputados por participación primaria. De todas formas, la investigación transita las primeras instancias y podría variar la carátula, según reconoció un vocero del caso.

Incluso, el resultado de la autopsia practicada sobre el cadáver de la víctima aún no fue elevada al juzgado interviniente. Tampoco se constató si el plomo extraído de la víctima coincide con un arma casera hallada en el marco de las pesquisas.

Además de los cinco citados, a mediados de semana se procedió a la demorada de dos menores que luego fueron restituidos a sus padres.

Con relación a la situación de Mauricio M., si bien mañana cumplirá 18 años, para el expediente en curso seguirá figurando como menor y hasta podría ser entregado a su madre, si así lo entiende el Juzgado Correccional y de Menores.

Defensa y coartada

Brígido M. y su yerno José Luis B. fueron los primeros detenidos por el homicidio de Toño Ledesma. En consecuencia, el jueves fueron notificados de la acusación y designaron a sus defensores, mientras que ayer ambos prestaron declaración indagatoria ante el juez Piriz.

El primero indicó que el sábado estaba mirando un partido de fútbol cuando le avisaron que sus hijos estaban participando de una pelea, ante lo cual tomó su coche y fue a ver qué pasaba.

Ya en el lugar trató de calmar los ánimos y logró retener a Mauricio, su hijo menor, quien después se dio a la fuga. También mencionó que llegó antes que la Policía, a pesar que varios vecinos habrían alertado a las autoridades sobre el descontrol en barrio Oeste.

Brígido M., conocido comerciante y contratista de yerba de Campo Viera, insistió en que no vio que sus hijos hayan estado armados. Siempre según su declaración, tampoco sabía que Ledesma quedó herido de muerte.

Es decir, el progenitor se desligó del hecho, aunque sí reconoció que sus hijos participaron de una supuesta pelea y fue a buscarlos.

Muy por el contrario, su yerno José Luis B. aseguró que al momento del hecho se hallaba de compras en Oberá y tendría pruebas que avalen su coartada, cuestión que será evaluada en los próximos días con los elementos del caso.

Respecto a Leandro y Mauricio M., ambos fueron detenidos el último miércoles en Colonia Oasis cuando pretendían escapar al Paraguay cruzando el río Paraná.

El mayor sería el más comprometido por el relato de testigos que dijeron haberlo visto disparar contra Ledesma. Recién el lunes el sospechoso sería citado a indagatoria.

Fuentes judiciales precisaron que varios integrantes de la misma familia poseen antecedentes, incluido el menor y otro mayor que actualmente purga una condena por drogas en el penal federal de Candelaria.

Dolor de padre

El hecho que derivó en el homicidio de Antonio Ledesma se registró el sábado pasado, alrededor de las 18.30, en el barrio Oeste de Campo Viera.

Desde un primer momento los testigos apuntaron las responsabilidades hacia Brígido M., sus hijos Leandro y Mauricio, y sus yernos José Luis B. y Kevin C.

El cotejo de los testimonios corrobora que los cuatro se movilizaban en el Chevrolet Vectra, dominio JHQ033, propiedad Brígido M., mientras que sus hijos Leandro y Mauricio descendieron del auto portando armas de fuego y dispararon contra el grupo que integraba Ledesma.

A partir de dicho aporte, para los investigadores el caso estaría resuelto, aunque resta determinar la materialidad del hecho.

Antonio Anselmo Ledesma, padre de la víctima, salió al cruce de la primera versión policial que dio cuente de un presunto “ajuste de cuentas” entre “bandas”.

“Eso es una calumnia, mi hijo no tenía banda. Era un chico de 20 años, con toda la vida por delante, trabajador y sin antecedentes. Su pasión era el fútbol y lo mataron festejando un triunfo con sus amigos”, dijo abatido.

Además, remarcó que “los vecinos llamaron a la Policía en varias ocasiones, pero nunca vinieron. Podrían haber evitado la muerte de mi hijo, pero llegaron cuando ya era tarde”.

En tanto, calificó a los detenidos como “delincuentes con antecedentes que atemorizaban a todo el barrio con total impunidad. Queremos justicia y que no haya más jóvenes asesinados por estas personas”.

Comunidad movilizada

El jueves por la tarde un centenar de vecinos de Campo Viera se manifestaron en reclamo de justicia y condena a todos los responsables.

“No nos callamos más, rompemos el silencio por Toño”, expresaron en el cartel principal con el que salieron desde el escenario del crimen avanzando luego por la Avenida del Té hasta detenerse frente a la comisaría local.

“Se creen dueños del pueblo, cuando hacían algo, los vecinos nos teníamos que esconder y queremos que eso cambie, que no nos tengamos que esconder más”, expresó Norma Macena, madre de la víctima, en relación a los acusados.

En esa línea, lamentó que “las autoridades nunca se ocuparon cuando los vecinos los denunciaban, la Policía siempre llegó tarde y cuando los agarraban entraban por una puerta y salían por la otra”.

Macena mencionó que su familia recibe amenazas y están atemorizados pero no van a frenar el pedido de justicia, adelantando que las marchas van a continuar.

Previamente, en diálogo con El Territorio, la madre de Toño confirmó que se salvó de morir baleada a instancias de su hijo que la sacó de la escena del crimen.

“No fue una riña entre bandas. Mi hijo no tenía bandas, tenía amigos de fútbol y como habían ganado, se juntaron a festejar”, aclaró.

Además recordó los momentos previos y posteriores de la balacera: “Me avisaron que los otros (atacantes) pasaban con moto y les insultaban, por eso fui a ver y me dijeron que sí, que pasaban y los insultaban pero que no le hacían caso. En eso que hablaba con mi hijo llegaron ellos y sin decir nada disparaban, mi hijo gritó ‘¡corra, má, vaya a casa!’. Vine para llamar a la Policía, que nunca contestaban, hasta que escuché las sirenas de ambulancia y los patrulleros. Mi hija me dijo ‘le dispararon a Toño, má’. Me volví loca”, recordó.