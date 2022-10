Brillar desde adentro y a la par del otro

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Lo distinto instintivamente genera un poco de miedo, asusta. Desde bebés reconocemos las caras que nos son más familiares, y siempre el hogar es la zona de confort y refugio por lo que abrazar lo diferente es una construcción.

Si bien shrek significa monstruo en yidis, también está relacionado con la palabra schreck, que en alemán designa susto o sobresalto, pero la historia del reconocido ogro -que se hizo famosa gracias al éxito de la franquicia cinematográfica de DreamWorks en 2001- busca dar vuelta los tabúes e incluir la diversidad.

Así, en Posadas, decenas de chicos liderados por sus docentes de comedia musical, preparan el estreno de la obra Shrek, un musical diferente, en el escenario del Auditorio Montoya, el viernes 28.

‘‘Me parece que es una obra muy linda y está genial esta versión de teatro porque muchos conocen la película que ya es un clásico. Se adaptó muy bien y marca muy bien el mensaje de que todos somos diferentes pero iguales’’, comenzó explicando Ana Rindfleisch (14), que interpreta a Fiona en esta apuesta de la Academia Talentos.

‘‘Representa que todos somos bellos por dentro y no necesariamente por fuera y así en el mundo todo es perfecto tal cual y como es y no hay por qué cambiar por otra persona, que es lo que le pasaba un poco a Fiona, que no quería ser una ogra’’, sumó Victoria Nacimiento (12), encargada de dar vida a Lord Farquaad.

Los distintos grupos se ensamblaron en un gran ensayo. Foto: Natalia Guerrero

Entendiendo que la moraleja es ideal para estos tiempos donde las redes sociales potencian las imposiciones estéticas normativas y hegemónicas, Victoria reconoció: ‘‘Me pasó muchas veces que las cosas que me habían impuesto las redes sociales me afectaron, pero en sí, comedia es como una familia para mí, me ayuda mucho y esta obra también’’.

Las adolescentes subrayaron el beneficio del trabajo en conjunto con los diferentes grupos etarios. Estimaron que aprenden mucho de los otros, ya sean más chicos o más grandes, y que también les dio la posibilidad de empatizar y entablar nuevas amistades.

En este sebntido, Gustavo Álvarez, uno de los directores detrás del proyecto, graficó ‘‘Nos pasa que, por ejemplo en los cambios de horario, en los ingresos, se empiezan a saludar chicos que antes ni se hablaban y de repente se reconocen, se saludan, se hacen amigos’’.

En total 60 chicos desde los 4 hasta los 17 años son parte de este ensamble musical que pretende redoblar la apuesta que iniciaron con El Rey León, hace unos años. Además, se sumaron los jóvenes adultos del grupo de expresión corporal para personas con discapacidad y también los chicos de canto diverso. Seis docentes y cuatro colaboradores hacen que este engranaje funcione.

Baile, canto y actuación son los desafíos. Foto: Federico Gross

La pieza se adaptó a una versión local de la obra de Broadway, que partió de la película y que a su vez tiene su origen en el libro ilustrado del mismo nombre publicado en 1990 por William Steig. Escenografía con impronta local, detalles de mapping y vestuario novedoso serán algunas sorpresas de los intérpretes misioneros. El trabajo del guión comenzó antes de la pandemia y recién este mes podrá ver la luz en escena.

‘‘La obra deja un mensaje muy lindo sobre lo que es la inclusión y que todos somos diferentes, pero funcionamos como uno. Siempre el plantear de poder convivir y aceptar la diferencia del otro es el mensaje que queremos dar como academia al demostrar, que siendo diferentes grupos, podemos generar un solo producto musical’’, manifestó Álvarez.

Del mismo modo, remarcó que ‘‘los niños empezaron a naturalizar la presencia de las personas con discapacidad dentro de lo que es su formación’’. ‘‘Muchas veces somos los adultos los que bajamos la diferencia y marcamos las limitaciones y los niños no, entonces buscamos que no sea noticia que una persona con discapacidad esté en el escenario, sino que se naturalice y que el día de mañana, cuando sean adolescentes, sean ellos los que motiven a sus pares a hacer esta integración también’’, alegó.

Son muchos los que se incorporaron en este último tiempo al juego de teatro y canto -como Ana, por ejemplo que arrancó este año en Talentos- y el desafío fue también para los docentes sostener el foco de atención durante más de 20 minutos en niños que estuvieron mucho tiempo encerrados en sus casas.

‘‘Yo tuve que aprender a ser un villano por primera vez, que nunca lo hice en cinco años de comedia, entonces es una experiencia muy nueva’’, plasmó Victoria sobre su rol de Lord Farquaad, al tiempo que manifestó un amor incondicional por sus compañeros.

Asimismo, como signo de fidelización y pertenencia, muchos ex alumnos de Talentos volvieron a dar una mano atendiendo a cientos de detalles en el detrás de escena, la técnica, el vestuario, escenografías e incluso la asistencia a la hora de trabajar con niños pequeños y también muchas familias acompañan en el día a día.

En total la obra dura más de una hora y tiene once momentos musicales todos cantados en vivo con la música oficial de Broadway.

De esta manera, un clásico imperdible de toda la familia ahora revive en forma de musical misionero con la esperanza de poder seguir creando más espacios para que todos puedan bailar y cantar.

‘‘Creo que teatro es una de las actividades más lindas que podés hacer desde chico o adolescente. Entre amigos siempre hay testimonios de cómo uno se libera emocionalmente cuando viene a las clases’’, postuló Ana mientras su compañera Victoria enfatizó: ‘Ccomedia es como una familia que nunca te va a juzgar como te sientas, es un lugar muy seguro’’.