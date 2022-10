Ed Sheeran, fan de Pókemon, viaja y se divierte con Snorlax

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:00hs.

“Empecé con las tarjetas de Pokémon cuando la moda llegó a la escuela primaria cuando yo tenía unos 7 años”, explicó el cantante Ed Sheeran antes de lanzar Celestial, una canción y un videoclip que le dedicó a esa famosa saga de videojuegos. ‘‘Obsesionado es un eufemismo. Avance rápido y ahora, a los 31, todavía tengo el mismo Game Boy de color y todavía juego Pokémon Silver en vuelos de larga distancia. Realmente me encanta. Me dio un escape adecuado cuando era niño a un mundo de fantasía que parecía seguir y seguir, y en la vida adulta es la nostalgia lo que me hace sentir como un niño otra vez”, dijo Sheeran.

Así, como parte de la previa, Ed posteó videos y fotos en sus redes, donde se lo ve que viajó a Ibiza con Snorlax, un conocido Pokémon.

Vuelan juntos, se hacen fotos, bailan, navegan en barco y toman el sol.