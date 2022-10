El regreso de los Guns N’ Roses, a 30 años de que Menem los tildara de “forajidos”

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Guns N’ Roses, con una formación encabezada por los históricos Axl Rose, Slash y Duff McKagan, escribe un nuevo capítulo en tierras argentinas con el concierto que tenía programado dar anoche en el Estadio de River Plate al cierre de esta edición.

Con esta esperada entrega de hard rock, los hijos dilectos de los 90, siguen abonando un largo historial con nuestro país, que incluye una controversial y memorable primera visita hace 30 años, un concierto que marcó el final de una etapa, un regreso con gloria y una inolvidable noche compartida en La Plata con la legendaria banda británica The Who.

La banda californiana salía escena anoche a partir de las 22 en una única parada porteña y con entradas agotadas en el marco de su gira “South American Tour 2022”. Con esta presentación, además salda la deuda que quedó pendiente cuando se frustró su actuación en la versión local de Lollapalooza en 2020 por la pandemia de coronavirus.

Los fans que lograron obtener una entrada de las miles que se agotaron en horas de habilitar las ventas, tendrán la fortuna de escuchar en vivo seguramente clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Patience”, “Used to Love Her”, “November Rain”, “Paradise City”, “Don’t Cry”, “You Could Be Mine” y “Sweet Child of Mine”, entre tantos.

Locura, mesura y público leal

El concierto llega a cinco años de su último show en el país, cuando en octubre de 2017 actuó en el Estadio Único de La Plata junto a The Who, y a 30 de su primer desembarco en 1992, aquel que tomó ribetes novelescos a partir de fábulas previas lanzadas desde la prensa amarillista, que, de manera increíble, se convirtieron en una cuestión de Estado, como la versión de que la banda quemó una bandera nacional, lo que ocasionó que el entonces presidente Menem pidiera a los ciudadanos que no asistan al Monumental, en medio de la fiebre del público por la llegada de la agrupación en la cúspide de su carrera.

En esa oportunida, Menem tildó a los músicos de “forajidos”, y dijo que ‘el “los hubiera prohibido”.

Al igual que en el concierto ofrecido en River en 2016, en el marco de la gira “Not In This Lifetime”, impulsada por la reunión de Axl, Slash y Duff a 24 años de su separación; y en La Plata al año siguiente; Guns N’ Roses alineará a Dizzy Reed y Melissa Reese en teclados, Richard Fortus en guitarra rítmica y Frank Ferrer en batería, además de los tres históricos.

El grupo está en suelo argentino desde el martes a la noche, cuando arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveniente de Porto Alegre, luego de una extensa gira por Brasil que se inició el 1 de septiembre y abarcó varias ciudades y la participación en el Rock in Río.

Pero a diferencia de las surrealistas jornadas vividas en diciembre de 1992, sus integrantes han mantenido un bajo perfil y casi no se han visto fotos de ellos por las calles porteñas, como así tampoco se han vivido escenas de histeria por parte de fans.

La banda ni siquiera publica en sus redes sociales postales de sus pasos por las ciudades donde se presenta.

Es que precisamente, esa visita que quedó marcada a fuego en la memoria local fue un primer capítulo de una historia con este país que aglutina infinidad de anécdotas.

Aunque ahora resulte absurdo, la primera llegada de los Guns al país estuvo rodeada de una gran campaña de la prensa local en contra del grupo, al punto que logró instalar en la opinión pública la idea de que se estaba en presencia de un grupo demoníaco que odiaba la Argentina, algo que la banda echó por tierra a puro rock y carisma.