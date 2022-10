Una modelo tuvo un accidente con un dron en pleno desfile

sábado 01 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Mientras tenía lugar una nueva edición del Círculo Moda 2022/2023 en la provincia de Córdoba, una modelo vivió un tenso momento en pleno desfile. Juliana Reinaudi tuvo un accidente con un dron mientras recorría la pasarela montada en el centro comercial El Patio Olmos. Toda la secuencia quedó grabada desde distintos ángulos, y registró el instante en que el dispositivo aéreo se enredó en su cabello. Aunque tuvo que ausentarse durante algunos minutos, resultó ilesa y luego volvió al ruedo con la misma sonrisa con la que ingresó. A través de las redes sociales, el video se hizo viral y en medio de las repercusiones, el joven que manejaba el dispositivo realizó un posteo, donde le agradeció a la modelo por la actitud positiva que mantuvo en todo momento pese a la sorpresiva situación, y aclaró qué fue lo que sucedió. “Desde mi vista con los lentes de vuelo, no llegué a verla salir a pasarela, cuando me avisaron ya era tarde y me crucé en su camino sin querer; Juli nunca bajó la sonrisa, pudimos desenredarle el dron del pelo minutos más tarde y siguió adelante en el desfile, ¡una genia!”, dijo.