Cazzu brilló en un repleto Luna Park

Cazzu, proclamada como la “Jefa del trap”, celebró la noche del jueves en el mítico Luna Park porteño el repertorio de su flamante “Nena Trampa”, su cuarto trabajo discográfico, y revisitó también algunas de las canciones que en los últimos cinco años aportaron con creces al salto internacional de la escena argentina.

Con el apagón de las luces del estadio como señal de largada, el público respondió, primero coreando su nombre y luego encendiendo los flashes de sus celulares para recibir a la anfitriona, quien se ubicó en las alturas de una tarima con un vestido de novia blanco y rodeada de bailarines que portaban cascos y ametralladoras de utilería que apuntaban hacia el público.

La cantante jujeña, nacida con el nombre de Julieta Cazzuchelli, interpretó las tres primeras de la noche, “Jefa”, “Nena Trampa” e “Isla Velde”, para luego desprender la cola de su vestido y obsequiar unas primeras y escuetas palabras: “Buenas noches”, saludó Cazzu.

Antes de enganchar “Maldades”, “Visto a las 00:00” y “Mucha Data”, las últimas dos de su disco “Error 93”, el que le valió su primera nominación a los Grammy Latinos, hizo un primer llamado de atención, que volvería a retomar a lo largo del show para cuidar a su público: “Primero que nada, pórtense bien y no se hagan daño”, señaló.

Acompañada por una banda, que sumó tracción a sangre a las pistas y tiñó de sonidos pesados, góticos y rockeros algunas de ellas, apeló también al malianteo de “Fulete” y siguió con un repertorio más calmo con “Miedo”, “Romance de la Venganza” y “Mentiste” en un bloque donde predominó la balada pop en canciones como “C14TORCE II” y “C14TORCE III”.

“Son un montón pero esto es así. Nos quedamos en silencio, que está hablando ‘La Jefa’. Se callan”, apuró la artista para, desde el mutis cómplice de la audiencia, poder desplegar el caudal de su voz y brindarse con algunas estrofas a capela y al natural, mientras era secundada en las pantallas por un dibujo animado oriental y arañas animadas que subían y bajaban.

Lista para dar cátedra sobre trap con algunas de los “viejos tiempos”, recogió un cartel que decía “Cazzu Presidenta” y continuó su entrega con “BZRP Music Sessions #32”, “Chapiadora” y “Bounce”.

Luego de un nuevo aviso para que “no salten más porque ya hay veinticinco desmayados”, propuso “mejor perrear” de la mano de “Peliculeo”, “Gatita Gangster” y “La Trampa”, pidió un aplauso para sus bailarinas y siguió con la reflexión.

“Vinimos a pasarla bien y para que todos podamos pasarla bien, vamos a ir un poquito más para atrás los del campo. Porque los veo pasar desmayados. ¿Ahora sí respiran mejor? Abramos un poco más porque hay niños, embarazadas y gente de todo tipo”, sostuvo a la hora de advertir la llegada del momento “hardcore” de la noche que se avecinaba con “Turra” y “Nada”.

Velando por la integridad de su público, también saludó a una cumpleañera y dedicó su presentación a todos aquellos que se quedaron afuera: “Yo sé que a muchos les cuesta comprar la entrada o resignar un día de trabajo. Sé de todo el esfuerzo que hacen para venir a nuestros conciertos, al de todos nosotros”.

Recordó que incluso ella, cuando “tampoco tenía plata para ir a los conciertos” no pudo darse el gusto de ver a sus artistas favoritos como a los estadounidenses Linkin Park: “Nunca pude ir a verlos porque no me alcanzaba la plata. Así que vamos a mandarle un beso grande a la gente que no pudo venir hoy”, añadió la artista.

Con el estadio colmado y algunas personas del público padeciendo la presión del resto de los asistentes en el campo, Cazzu volvió a levantar la voz para evitar el desmadre que aprovechó para devolver las muestras de amor: “Quiero agradecerles una y mil veces por estar al lado mío hace tanto tiempo y dejarme cumplir mi sueño. Me hacen sentir muy especial, pero yo soy igual que ustedes”.

Antes de despacharse con “Piénsame” “Yo, yo y yo”, dedicó unas sentidas palabras a su abuela María, que fomentó su vocación por la escritura, y comenzó lentamente a emprender su retirada, no sin antes dejar un enganchado con aquellas que significaron un salto internacional y alianzas con algunas de las figuras de la música urbana de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Lenny Tavárez y Lyanno.

Inflando el pecho por el ascenso mundial de la escena local, Cazzu agradeció a sus seguidores por ayudar “a poner a la música argentina en el mapa de la música” a la hora de presentar “Toda”, “Pa Mi” y “Loca”, esta última grabada en 2018 junto a Bad Bunny, Khea y Duki.

“Yo siempre trato de escribir con mucha belleza para ustedes, con mucho amor, cosas que puedan guardar en su corazón y que los representen. Gracias por escucharme y cuiden las palabras que les dicen a las personas amadas”, subrayó.

“Maléfica” y “Los Hombres No Lloran” fueron las elegidas por “La Jefa del trap” para cerrar la presentación de “Nena Trampa” en el Luna Park con un show dedicado a las mujeres “que ya no están” y a las que honra con su último trabajo discográfico.