Se acerca el mundial y el Gobierno prepara lanzar un Ahora 12 para televisores

viernes 30 de septiembre de 2022 | 11:45hs.

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y ya son muchos que se encuentran en la averiguación de precios de televisores para alentar a la Selección Argentina. Es por ello que el Gobierno Nacional junto a empresas del rubro, buscan lanzar un plan Ahora 12 con el fin de incentivar la industria electrónica.

Carlos Dorazi empresario del rubro de electrodomésticos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “La gente necesita, por razones de nuevas aplicaciones, cambiar su TV pero hoy por hoy los planes Ahora 12 convencionales tienen una tasa muy alta, han cambiado tres veces en los últimos 40 días y hoy tenemos una tasa promedio que debe estar rondando el 69 por ciento anual, entonces se infla un poco el valor final. Si bien se termina decidiendo la compra, no compra la cantidad de pulgadas que quisiera comprar porque hoy si vas a cambiar de televisor por tecnología nueva la media de 50 pulgadas tiene un costo de entre 90 y 100 mil pesos que si no se lleva en 12 cuotas se hace un poco pesado”.

“Sabemos que van a haber promociones, pero va a ser muy sobre la hora del Mundial, se espera que van a salir recién después del Día la Madre para no competir. El movimiento siempre existe, pero hoy por hoy si no es vía Ahora Misiones que es la tabla de salvación para el comercio misionero ya por los Ahora 12 y Ahora 18 la gente no lo puede comprar porque es tremenda la tasa que tiene. El Ahora Misiones que tenés 41% de reintegro más allá de que tiene un tope de 10.000, tiene tasa sin interés, o sea que para nosotros no nos va a cambiar mucho la aguja”, recalcó.

No obstante aclaró que a no ser que saquen planes de 48 cuotas con una tasa preferencial de alguna manera podrán ser beneficiados “pero yo no sé si el público se asimiló tener un compromiso por 48 meses que le aprieta el límite de crédito de su tarjeta. Hay una lógica, independientemente que el que tiene la tarjeta va a su banco y pide una extensión en el límite de crédito, cualquier cosa que compre se infla mucho el precio por un lado y te quita el límite de crédito”.

Demanda

Finalmente el empresario indicó que los consumidores buscan en su mayoría de 50 pulgadas con sistema Android “por las aplicaciones y también porque hubieron aplicaciones a través del único cable que tenemos para actualizar, pero todo depende de la zona y de las expectativas. Si es el televisor central la gente adopta y paga esa diferencia de precio por un Android, si es el segundo, tercero o cuarto televisor sencillamente con un Smart le anda de 10 y no tiene que gastar tanta plata porque es más caro que el Smart”.

“Venimos bien con el stock y nosotros seguimos prácticamente con los mismos porque compramos de frente al Mundial. Actualmente tenemos una oferta única de un televisor de 32 pulgadas para alentar a la gente que no tienen la suerte de tener grandes límites en 40000 pesos con créditos personales hasta 18 cuotas y la primera cuota se paga en diciembre, sabemos que si no hacemos este tipo de gestiones comerciales, lo más probable es que nos quede todo el stock que tenemos y no es la idea”, finalizó.