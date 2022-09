Ofrecían $40.000 por fotos en ropa interior para falso trabajo

viernes 30 de septiembre de 2022 | 6:03hs.

Una inocente publicación en la red social Facebook puede hacer que en un abrir y cerrar de ojos una persona sea víctima de una estafa corriendo todo tipo de riesgos. En esta ocasión, desconocidos que no tienen otro objetivo más que engañar a la gente, se hicieron pasar por intermediarios de un estudio fotográfico de Posadas y solicitaron a una víctima fotos en ropa interior a cambio de 40 mil pesos.

Una joven modelo de Posadas y cuya identidad se preserva, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 dio detalles sobre la supuesta propuesta laboral con la que se topó navegando en la web.

“Una chica publicó en los grupos de la red social Facebook donde se busca trabajo, diciendo que una empresa la contrata como modelo junto a otras seis chicas más, ofreciendo 40 mil pesos. Pongo me gusta en la publicación y al rato me llega un mensaje diciendo que fui seleccionada por lo que pregunto cómo sería el trabajo y si me podían dar más detalles pero me dicen que primero tenía que pasar fotos para mostrar a un jefe para ver si le gustaba”, inició su relato la muchacha.

Comentó que “las fotos que me pedían tenían que ser en ropa interior, le digo que no, porque yo no mando fotos así por mi seguridad pero me dicen que si o si tienen que ser así. Le pregunto qué redes sociales usan para saber cómo trabajan y me dice que no utilizan redes que sólo se comunicaban por messenger pero que no me preocupe, que ya estaba seleccionada”.

Investigación

Ante la duda de saber de qué se trataba la supuesta oferta laboral, la supuesta intermediaria otorgó a la modelo la información de la dirección del estudio.

“Cuando busco en Facebook, ellos ya habían publicado que esta chica no trabajaba con ellos y que sólo lo hacía para tener fotos de las chicas”, afirmó la entrevistada.

Y añadió: “Lo que me alertó fue que al insistirle tanto sobre sus datos o del trabajo no me querían decir absolutamente nada hasta que le envíe la foto. Cuando me contacté con el estudio, le mandé captura a la chica que había hecho la publicación y me dice que no me preocupara que ella lo solucionaba y me volvió a pedir la foto a lo que le dije que no, nuevamente”.

Además, comentó que luego de esta situación, la supuesta intermediaria ni otra persona desconocida que trabajaba para la falsa agencia se volvieron a comunicar con ella.

“Por el momento no hice denuncia pero estaba pensando en hacerlo para que ya no suceda otra vez. Yo suelo trabajar y mínimo te pueden pedir una foto nada más de cuerpo entero para mi postulación, pero esta persona me pedía partes especialmente exactas de mi cuerpo para poder presentarme, fotos ya muy indecentes”, aclaró en relación a lo que la chica suele hacer cuando le solicitan trabajos como modelo.

Sobre las recomendaciones que puede dar a las demás chicas para que no sean víctima de esta horrible situación detalló, “primero que nada, no se confíen en publicaciones, que siempre se comuniquen y busquen el estudio para contactarse y que no se queden nada más con la información que le ofrecen”.

En Posadas, dos estudios fotográficos realizaron las respectivas denuncias por lo que la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones trabaja para investigar este tipo de engaños.

Por otro lado, ayer la asociación Fotógrafos de Misiones emitió un comunicado mediante una historia de Instagram en donde repudió enérgicamente este tipo de engaños.

Según pudo saber este medio, los estafadores además utilizaron el nombre de un conocido fotógrafo que trabaja desde hace años con producciones en establecimientos educativos y que también radicó la denuncia por lo sucedido.