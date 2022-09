Empieza a definirse

viernes 30 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Con 95 equipos anotados se pondrá en marcha hoy el Rally Ciudad de Alem, prueba que será válida por la 6ª fecha del Campeonato Misionero de Rally y 7ª fecha de Súper Prime.

Entre las novedades se destaca la vuelta al automovilismo del obereño Alberto ‘Beto’ Báez, quien estará sobre un Citroën C4 en la Clase N3 y será navegado por Rafael Rehe, en lo que será el debut oficial del obereño en el rally.

Otro debutante será el piloto de Cerro Azul, Luis Smiguel, quien estará con el Ford Ka Viral de la Clase N3 que atiende La Cautiva Rally Sport y será navegado por Luis Koruñak, quien vuelve al rally provincial.

Por su parte, Mauro Boher, de Santa Rita, dejará la butaca derecha en el auto de Yeison Fredrich, y pasará a ser piloto de un VW Gol en la Clase N6, que estará navegado por Ángel Peretti.

En la AZ Light regresará la dupla de Azara integrada por Eduardo Bagneres y Lucas Wolozinczuk sobre el Chevrolet Corsa. En el Grupo A, retornará Seudónimo Campera-Marcelo Cantero sobre el Fiat Palio atendido por el Tito Competición.

Entre las motos regresará el tricampeón de la E3, Andrés Genesini, quien estará con una Honda XR 250. En esa misma categoría retornará el piloto de Alem Enzo Skulimoroski, quien estará sobre una Xr 250 Tornado. Entre los cuatriciclos volverá a correr Santiago Febre sobre un Yamaha 450 R y estará en la Quad A.

La sexta y anteúltima fecha del campeonato Misionero de Rally podría entregar los primeros campeones de la temporada.

Entre los autos, el que mayor posibilidad tiene de festejar anticipadamente es la dupla integrada por José Luis Stellmazchuk y Carlos Pristupa (VW Gol Trend), que lidera la N3 con 165 puntos.

Como su inmediato perseguidor, la dupla posadeña Jonathan Nesse-Luis García (126), no llegó a reparar el Citroën C4 y no será de la partida, con terminar entre los tres primeros le sacará la suficiente ventaja al binomio Fernando Schmit-Talía Ryzuk (Honda New Civic), que marcha tercero (88 puntos), para gritar campeón.

El binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Lucas y Alejandro Ritter (Renault 18) le lleva 62 puntos a Cristian Lewtak y 57 a Jorge Kondratiuk y también tiene chances matemáticas de festejar de forma anticipada. Para ello deberá sumar buenos puntos y esperar que la dupla de Campo Viera no sume.

Mientras, los hermanos de Aristóbulo del Valle con sólo completar el Súper Prime ya se consagrarán campeones anticipados del campeonato de Súper Prime, que disputará en Alem su séptima fecha. Entre las motos la única categoría que se puede definir es la Enduro 2. Leandro Korol es el puntero, suma 153 puntos y le saca 51 puntos al posadeño Martín Escalada, que es escolta con 102.

Más allá de los festejos anticipados que se podrían dar, los pilotos deberán largar la última fecha para cumplir con el reglamento del campeonato y ser oficializados como campeones.

Las actividades del Gran Premio Ciudad de Alem empezarán hoy a las 12, con la administrativa y técnica previa, que tendrán su epicentro en el polideportivo Ricardo Balbín, donde se emplazará el Parque de Asistencia. Desde el mediodía se habilitarán los caminos para que las tripulaciones puedan hacer la hoja de ruta.

Por la noche desde las 19 se realizará la Reunión de Pilotos y el homenaje al ex piloto Armando Sobolewski, quien además fue uno de los fundadores de la Femad. Desde las 20, se realizará la Rampa de Largada en la plaza San Martín .

La Etapa 1 se disputará mañana desde las 10 y tendrá un total de cuatro pruebas especiales. La Etapa 2 se realizará el domingo, desde las 8, con otras cuatro pruebas especiales. Ese mismo día desde las 14.30 se disputará la 7ª fecha del Súper Prime en el predio Súper Prime de Alem.