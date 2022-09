La China y la diferencia de edad con Rusherking: “Tenía prejuicios”

viernes 30 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Eugenia la ‘China’ Suárez y Rusherking comenzaron su noviazgo en mayo pasado, y aunque muchos apostaron a que la pareja no duraría, ellos se muestran cada vez más enamorados y cómodos compartiendo su universo de familia, trabajo y amigos.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, Eugenia fue consultada por la diferencia de edad que hay entre ella, que tiene 30 años y Rusher, de 22.

Y la actriz habló sin filtro. “Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22”, reveló la ex Casi Ángeles y aseguró que tenía “ciertos prejuicios”.

“Soy ocho años mayor que él. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y no me hicieron ruido, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés”, contó con total sinceridad. También aseguró: “Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos”.