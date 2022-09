De Caminito a Washington DC, Trueno grabó su concierto para el famoso ciclo Tiny Desk

viernes 30 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

El rapero Trueno (20) estrenó su concierto para el Tiny Desk, grabado en el colorido Caminito del barrio porteño La Boca. El material fue registrado para la radio pública estadounidense NPR, en el marco del ciclo “El Tiny” dedicado a la música y la cultura latina y que se emite desde Washington DC.

El intérprete de 20 años, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, grabó una sesión de 15 minutos y 18 segundos en la que cantó “Dance Crip”, “Bien o mal”, “Argentina y Tierra Zanta”, y en la que también incorporó un freestyle. Estuvo acompañado por un coro de jóvenes artistas.

Así, en su presentación, exhibió sus credenciales con un encendido freestyle y una dedicatoria para aquellas “islas que me cantan tango, porque fueron y son nuestras” en alusión a Malvinas.

En una escenografía que remitió a su origen, el artista urbano eligió los conventillos de La Boca, barrio en el que nació y sumó remeras y escudos del club homónimo, también camisetas de la selección argentina y referencias a símbolos populares como el Gauchito Gil y Maradona.

“Bienvenidos a La Boca, es el Trueno quien les habla. El barrio del que soy oriundo, donde yo nací, donde me formé, donde me hicieron ser quien soy, donde me junté con mi ‘ñeri’, con mi padre, donde viví toda mi vida. Esto es el Tiny Desk, desde el barrio de los conventillos, el barrio de los inmigrantes y de los colores. Directamente para todo el mundo. No sé si estoy bien o mal, pero represento igual”, abrió el Truenito.

Poco antes de culminar la sesión, previo a presentar el tema “Tierra Zanta”, se refirió a sus principios como artista y las dificultades que tuvo para llegar a donde está: “Sin pensar en el pasado ni en todo lo que tuvimos que luchar, o por tener gobiernos o políticos que no nos querían poner en otro lugar, solos aprendimos a nacer, a hablar, a caminar. Hoy en día, con un micrófono, somos una persona ejemplar”.

Al presentar “Tierra Zanta”, la canción que grabó junto a Víctor Heredia, sentenció que en América Latina “somos todos hermanos” sin importar “del país que seas” y añadió sobre su arte: “Directamente de Latinoamérica para todo el mundo. Somos lo que más se la aguantan, los que nacieron en la selva entre animales y plantas. Somos de donde solamente soñamos con un plato de comidas y unas llantas. Si me preguntan quien soy, soy mi tierra zanta”.

Internacional

Trueno, con su brillante y lúcida actuación está enfocado en llevar su música a otras latitudes.

A comienzos del mes, interpretó junto a J Balvin en el estadio de Los Ángeles Rams su último éxito “Un Paso” en el evento de apertura de la nueva temporada del fútbol americano.

Además anunció que entre noviembre y diciembre estará de vuelta por Estados Unidos para llevar su música a escenarios de Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

Con entradas agotadas, cerrará el “Bien o Mal World Tour” que lo llevó a ciudades como Londres, Madrid, Barcelona, Bogotá y Sevilla, con dos fechas en el estadio porteño Luna Park, el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

Por el ciclo Tiny Desk ya pasaron decenas de artistas internacionales como Harry Styles, Lizzo, Camila Cabello, Juana Molina, María Volonté y Nicki.