Coolio, adiós al creador de Gangsta’s Paradise

viernes 30 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

El rapero estadounidense Coolio falleció el miércoles a los 59 años en un departamento de la ciudad de Los Ángeles. Así lo confirmó su manager Jarez Posey a la revista The Rolling Stone.

Desde el entorno del artista evitaron dar precisiones de los motivos de su deceso, que se registró en horas de la tarde, cuando el servicio de emergencias médicas se acercó al domicilio de un amigo del cantante por una emergencia médica. Al llegar al lugar corroboraron su fallecimiento, según el relato de Posey, el músico se descompensó en el baño de la casa.

El cuerpo forense que trabaja en la investigación aseguró que sólo ofrecerá precisiones de los motivos de la muerte luego de realizada la autopsia.

Informes policiales no oficiales publicados por el sitio web norteamericano TMZ indicaron que en la escena de la muerte no se encontraron drogas ni elementos relacionados con el consumo de estupefacientes. Por su parte, fuentes médicas consultadas por el portal sugirieron que el músico falleció a causa de un paro cardíaco.

Hit universal

Coolio, nacido como Artis Leon Ivey Jr irrumpió en la escena musical de Los Ángeles a finales de la década del 80. Sin embargo, su fama alcanzó un nuevo nivel cuando a mediados de 1995 lanzó la canción Gangsta’s Paradise, single que formó pare de la banda sonora de la película Dangerous Minds, protagonizada por Michelle Pfeiffer. La historia y la música hicieron de esta película una de las preferidas de los jóvenes que crecieron en los ‘90.

Otras canciones mega exitosas de Coolio fueron Fantastic Voyage, 1,2,3,4 (Sumpin’ New) y It’s All the Way Live. Todas ellas formaron parte de los rankings Billboard, aunque Gangsta’s Paradise permaceció en el puesto número 1 durante 3 semanas.

Además de estos éxitos, fue el creador de muchos otros trabajos muy celebrados por los seguidores del género del rap.

La anécdota con Stevie Wonder

Una historia que no muchos saben es que la canción más famosa de Coolio lleva letra de su autoría y el sample pertenece a Pastime Paradise de Stevie Wonder.

Es que a pedido de su productor de entonces, para crear Gangsta’s Paradise Coolio tomó la melodía de Wonder, del sencillo lanzado originalmente en 1976 como parte del disco Songs in the Key of Life.

Para realizar este sample, el rapero tuvo que contactarse con Wonder y pedir su autorización. Algo que no fue fácil y el proyecto estuvo a punto de no salir.

Sucedió que originalmente, el interprete rechazó que el rapero utilizará la melodía de una de sus canciones. A Stevie Wonder no le gustó nada que Coolio utilizara groserías y palabras controversiales en la letra, siendo todo lo contrario a lo que la música del artista y la canción original representaban.

Tras esta primera negativa, Coolio volvió a escribir la canción, esta vez, sin ningún tipo de grosería. Así, consiguió la aprobación de Stevie Wonder, quien terminó por aplaudir su versión final y aceptando colaborar en el tema que ganaría un Grammy y se convirtiría en un éxito global.

En los Premios Billboard de 1995, Coolio sorprendió a toda la audiencia al invitar a Wonder a tocar la canción en vivo con él. La presentación se convirtió en una de las más icónicas de la noche y se volvió a viralizar en YouTube, donde ayer tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del rapero sumaba miles de reproducciones.

La canción, escrita por Coolio especialmente para la película dirigida John N. Smith, busca transmitir el pesimismo de una juventud que crece en un contexto de marginalidad y pobreza, y donde los peligros y las tentaciones están esperando en cada esquina. La letra habla de la esperanza y de la desesperanza.

Orígenes y trayectoria

Nacido en Pensilvania en 1963, Coolio había iniciado formalmente su carrera musical en el grupo de hip-hop californiano WC and Maad Circle, pero en 1994 decidió continuar como solista a partir del lanzamiento de su primer disco It Takes a Thief.

A pesar de que el álbum debut alcanzó el octavo puesto en los rankings musicales, con éxitos como Fantastic Voyage, fue al año siguiente con la canción principal de la película Mentes peligrosas, que llegó al tope de las listas y logró el reconocimiento a nivel global.

La canción Gangsta’s Paradise, una composición que realizaba una lectura del clásico de Stevie Wonder Pastime Paradise, ganó el premio Grammy a la mejor actuación solista de rap en 1996 y también fue nominada como grabación del año.

El fenomenal suceso de esta canción provocó que Weird Al Yankovic, el artista famoso por parodiar las canciones y los videoclips más populares de los ‘80 y ‘90, la retomara bajo el satírico título Amish Paradise.

En los años siguiente, Coolio continuó cosechando logros, entre ellos la creación Aw, Here It Goes!, que fue utilizado para la apertura de la serie Kenan & Kel, de Nickelodeon.

También se convirtió en una celebridad televisiva con apariciones en la edición para famosos de Gran Hermano y en realities de cocina, otra de sus grandes pasiones al punto que llegó a publicar un libro con recetas propias.

Además, Coolio tuvo varias participaciones como actor en filmes para cine y televisión, como el caso de Sabrina, la bruja adolescente, La Niñera y Batman y Robin de 1997, entre tantas; y puso la voz en series animadas como Gravity Falls y Futurama.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la actriz Michelle Pfeiffer dedicó un mensaje acompañado de una foto en la que se lo ve a ambos en tiempos en que se rodó el filme Mentes peligrosas.

“Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento del talentoso artista Coolio. Una vida truncada demasiado pronto. Como algunos recordarán tuve la suerte de trabajar con él en Mentes Peligrosas en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Lo recuerdo siendo nada más que amable. 30 años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Amor y luz a su familia”, escribió la estrella de Hollywood.

Además, otros artistas y millones de fans lo despidieron dejando cariñosas palabras en sus redes sociales.