Bundziak dominó los ensayos del TC Mouras en Río Cuarto

jueves 29 de septiembre de 2022 | 22:39hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak (Chevrolet) fue el mejor en los ensayos de la 13° fecha del TC Mouras, que se disputaron en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El piloto de Puerto Iguazú arrancó la jornada con un segundo puesto en la primera tanda marcando 1:11.919 y quedó a 208/1000 de Jeronimo Teti. Para la segunda tanda el Coiro Dole Racing realizó algunos ajustes y Bundziak pegó un salto y marcó 1:10.674 para ser el mejor de la segunda tanda.

En la tercera tanda marcó lo mejor del día con 1:09.600 para la mejor vuelta al trazado de 3310 metros de extensión.

“Río Cuarto siempre me trató bien, cada vez que vine a correr me fue bien y esperemos que esta no sea la excepción. La Chevy se siente bien porque es un circuito de mediana y alta velocidad”, comenzó diciendo el piloto de Iguazú.

“El auto cayó muy bien, nos adaptamos rápido al trazado, tenemos cosas para mejorar, pero estamos bien rumbeados. Esperemos mañana poder mantenernos y el sábado hacer una buena clasificación para largar lo más adelante posible. Hay que sumar y el objetivo es mantener la punta del campeónato”, indicó Bundziak, quien lidera la Copa Oro con 78 unidades.



La actividad oficial del TC Mouras seguirá el viernes con nuevas tandas de entrenamientos. El sábado con una tanda más de entrenamiento y la clasificación que se podrá ver por la aplicación Motor Plus y Deportv. Mientras que el domingo irá la serie y la final que se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.

HORARIOS

Viernes

11:25: 4º Entrenamiento TCM

14:55: 5º Entrenamiento TCM

Sábado

12:45: 6º Entrenamiento TCM

16:20: Clasificación General TCM

Domingo

10:05: 1º Serie TCM a 5 Vueltas

10:30: 2º Serie TCM a 5 Vueltas

13:05: Final TC Mouras a 20 Vueltas o 35’