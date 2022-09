Incendio en el Tribunal de Justicia Electoral de Paraguay: hay un desaparecido

jueves 29 de septiembre de 2022 | 20:01hs.

Un voraz incendio afectó este jueves al edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, en Asunción, donde 8.500 máquinas de votación corren peligro por el avance de las llamas.

Un funcionario permanece desaparecido y las autoridades alertaron por posibilidades de derrumbe, mientras que desde un sector político se sembraron sospechas a meses de los comicios presidenciales.

Las llamas comenzaron en un depósito donde estaban alojadas las máquinas de votación. Los Bomberos Voluntarios de Paraguay llegaron minutos después de los primeros signos ígneos. El personal fue evacuado del edificio.

A pesar del trabajo de los bomberos, el fuego -alimentado por material combustible y plástico- se expandió al resto de la construcción. El fuego y las espesas columnas de humo negro se divisaban a varias cuadras de distancia, de acuerdo a videos que transeúntes y automovilistas subieron a las redes sociales.

El presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que hay al menos un funcionario desaparecido. Fue identificado como José Aníbal Ortiz, coordinador del departamento de Concesiones. "Necesito que esta maldita institución me dé respuesta. Si está consumido en las llamas, que me lo digan", expresó Estela, la hermana del funcionario.

Junto a la madre y la esposa de Ortiz, la mujer acudió a Emergencias, pero no obtuvo respuestas sobre el paradero del desaparecido. "No lo vio nadie. Nunca atendió el teléfono. Ahí está su auto. Sus compañeros no hacen más que llorar", agregó Estela, quien dijo que la oficina de su hermano fue destruida por las llamas. El hombre fue visto por última vez dentro de un baño.

Bomberos Voluntarios declararon el estado de "emergencia mayor", confirmaron desde ese organismo al diario ABC Color, y dijeron que existía riesgo de derrumbe.

El Ministerio Público anunció en Twitter que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó un equipo integrado por tres agentes fiscales para investigar el siniestro. Este jueves por la tarde ya estaban revisando las cámaras ubicadas en el lugar donde pudo haber comenzado el incendio.