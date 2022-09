Prisión perpetua por asesinar y enterrar a su bebé de cuatro meses en una fosa a orillas del arroyo Barrero

jueves 29 de septiembre de 2022 | 15:24hs.

Karina Beatriz Dos Santos (33) y quien era su pareja, Héctor Oscar Dos Santos (36), fueron condenados esta tarde a la pena de prisión perpetua tras haber sido declarados coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra su descendiente. La víctima fue su propio hijo, un bebé de apenas cuatro meses llamado Oscar, asesinado y enterrado en una fosa de poca profundidad a orillas del arroyo Barrero en la zona de Picada Lamadrid, situada entre las localidades de San Martín de Tours y General Alvear, a principios de enero del año pasado.

El veredicto de los jueces del Tribunal Penal Uno de Oberá, Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Villalba (subrogante), fue consecuente casi en su totalidad con el requerimiento de la fiscal Estela Salguero, quien al final de su alegato pidió incorporar también el agravante de la alevosía y en función de eso solicitó la máxima pena prevista en el Código Penal, lo que no ocurrió más allá de la coincidencia en el monto de la condena.

"No fue una buena madre, las lesiones en la cabeza del bebé no fueron por una caída que mata a una criatura pero ella (por la acusada) no tenía un rasguño más que un golpe en el ojo porque le había pegado su pareja", expuso la fiscal aclarando que a su criterio en el accionar de ambos "no hubo imprudencia, sabían lo que querían, sabían cómo actuaban, lo llevaron adelante y luego, lejos de colaborar, enterraron al bebé".

En representación de la madre, el defensor oficial Matías Olivera había solicitado el cambio de calificación a homicidio culposo en concurso real con el delito de ocultamiento de pruebas, pidiendo para ella una pena de seis años de cárcel.

"El bebé estaba indefenso siempre y el ocultamiento de un cadáver no es alevosía, por ende no cuadra la alevosía en este caso", analizó Olivera previo a la sentencia y ponderó que su defendida "no tenía demasiadas opciones luego de la muerte de la criatura, la decisión rápida tomada en un contexto de violencia fue enterrarla. Entonces podemos señalar que fue imprudente y negligente, pero el resultado de muerte no fue buscado", y añadió: "Por no tomar medidas prudentes se produjo el deceso al caer con su bebé en brazos y eso es un homicidio culposo".

En cuanto a la defensa del padre, los abogados particulares Humberto Gales y Cristian Baran plasmaron el pedido de absolución tras considerar que no existe evidencia de su participación como autor de ninguno de los dos delitos.

"Vivían en una situación de violencia entre ambos pero nunca ejercieron violencia sobre el niño. Nunca hubo intención de matar, sí una mala decisión porque no llevaron a la criatura al hospital", dijo Gales lamentando que "existe una necesidad social de castigar a estas personas, pero mi defendido es el clásico perejil que la está ligando de arriba porque en ese momento estaba alterado en sus condiciones, no podía comprender ciertas cosas, no mató pero tampoco enterró al bebé".

En sintonía con el defensor oficial también declaró que hubo imprudencia de parte del padre al momento de querer ocultar el cuerpo, aunque aclaró que "en el expediente no hay prueba vinculante que establezca que Héctor Dos Santos haya sido el autor material. El dolo no está demostrado, hay falta de certeza en este caso, entonces concluimos que no lo hizo y nos basamos en el perfil de buen padre que tiene, que llegó a robar para darle de comer a su familia".

En el tramo final de la audiencia los acusados estuvieron acompañados por sus familiares y escucharon cabizbajos el fallo condenatorio. Eligieron no hacer comentarios y tampoco opusieron resistencia al momento de ser trasladados hasta los móviles del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que lo llevaron nuevamente hasta la Unidad Penal 8 de Cerro Azul y Penal 5 de Mujeres en Miguel Lanús, donde cumplirán condena.