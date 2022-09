La mamá del bebé asesinado declaró que "fue un accidente" pero acusó al padre de haberlo enterrado

jueves 29 de septiembre de 2022 | 12:45hs.

Karina Dos Santos, mamá del pequeño Oscar (tres meses) asesinado a principios del año pasado y cuyo cuerpo fue enterrado a orillas del arroyo Barrero en una zona conocida como Picada Lamadrid, entre las localidades de San Martín de Tours y General Alvear, negó que su hijo murió asesinado y declaró ante los jueces que “fue un accidente”.

“Teníamos prohibición de acercamiento, yo no me tenía que acercar por hechos de violencia que había denunciado pero no me importó nada porque el bebé tenía muchas necesidades, por eso nos fuimos juntos y terminamos deambulando en el monte durante tres días”, contextualizó y sobre la muerte del niño dijo que estando caminando sin rumbo por la zona de Alvear “vimos que andaba la Policía por eso le dije que corriera, entonces yo corrí también con el bebé en brazos pero me enredé con una rama los pies y caí arriba del bebé entre las piedras en el arroyo. Se golpeó la cabeza muy fuerte. Fue un accidente, hizo un llanto feo y se calló, yo le mojaba la carita pero nunca más reaccionó”.

En esa línea explicó ante los jueces del Tribunal Penal Uno -Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Villalba (subrogante)- que “estábamos drogados los dos, después de eso nos asustamos y le pedí para llevar al hospital pero dijo que no, que la única forma que quedaba era enterrarlo porque de lo contrario íbamos a quedar presos. Me pegó una piña en el ojo porque decía que yo tenía la culpa de todo pero fue un accidente”.

En otro término de su declaración admitió haber mentido en sus versiones en las que acusó a quien era su pareja y padre del bebé, porque “no podía declarar hasta que no lo detengan porque le tenía mucho miedo. Me pegaba con lo que tenía a mano, me castigaba, era muy celoso al punto de que no podía hablar con otro hombre porque me atacaba”.

“Eso que dije sobre que Héctor agarró al bebé y lo tiró contra las piedras, no es verdad. Yo mentí porque tenía miedo de que le pase algo malo a mi familia porque él ya me había amenazado. No es verdad que lo mató, es todo mentira”, señaló ante los magistrados aunque ratificó “que insistió en enterrarlo al lado del arroyo”.

“Me drogó con clona”

Por su parte, Héctor Oscar Dos Santos se despegó tanto del crimen como de haber sepultado a su hijo a la vera del Barrero. Dijo que la mujer “me drogó con gotas de clona que tomaba en un jugo” y como consecuencia de eso “me perdí de la mente, me quedé mareado hasta que en un momento vi que ella le apretaba fuerte contra la teta y le decía ‘callate gurí de mierda’. Seguimos caminando así hasta cerca del arroyo”.

“Nunca supe cómo murió mi hijo, recién me estoy enterando que ella supuestamente se cayó arriba y fue un accidente”, añadió y continuó su relato: “Recuerdo que me mostró a mi hijo que le salía leche de la nariz, estaba amarillo, yo pensé que fue porque le apretó, le agarré la cabeza y le hice respiración con la boca pero no reaccionó y ante eso me quedé perdido, sin saber qué hacer, le dije para llevarlo al hospital pero me dijo que no y ella sola lo enterró”.

“Esta mujer está sabiendo bien que yo no maté a mi hijo, en ningún momento maté ni enterré, tampoco supe cómo fue, por eso no declaré hasta ahora”, puntualizó y en esa línea calificó a Karina como “conflictiva, manipuladora, que se cortaba y se autolesionaba si no hacía lo que ella quería”.

En estos momentos avanzan los alegatos de la fiscal Salguero, en tanto que después será el turno de los defensores y finalmente podría conocerse la sentencia.

