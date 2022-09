Tenis: buenas cosechas para la armada misionera en el abierto de menores

jueves 29 de septiembre de 2022 | 10:15hs.

Hannah Valenzuela se coronó en la categoría sub 14 de local. Foto: Gentileza

Hannah Valenzuela se coronó en la categoría sub 14 de local. Foto: Gentileza

Las canchas del Club Centro de Cazadores de Posadas fueron testigo de la buena categoría de los tenistas misioneros en el Torneo Abierto de Menores, a cargo de la Federación Misionera de Tenis. En sub 10, el local Santiago Thames fue subcampeón; mismo grato resultado para Benjamín Soto en sub 14. Entre las mujeres, Nayla Rodríguez también fue finalista y terminó como subcampeona en sub 10.

En tanto, en sub 14, Hannah Valenzuela se floreó al quedarse con la victoria en su casa. La tenista de Centro de Cazadores demostró en cancha por qué recientemente fue seleccionada para integrar el equipo argentino de tenis que participará de la Copa Cosat por equipo sub 12, competencia a desarrollarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante la semana del 17 de octubre.

La competencia, ex Grado 3, contó con la presencia de jugadores de Posadas, Oberá, Eldorado, Bella Vista, Mercedes y Corrientes (capital), Resistencia (Chaco), Encarnación y Colonias Unidas (Paraguay).