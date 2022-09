Apelaciones confirmó la preventiva para acusado de matar a Dani Tizato

jueves 29 de septiembre de 2022 | 6:03hs.

La Cámara de Apelaciones de Misiones confirmó la prisión preventiva para Richard Arnaldo Cristaldo (45), el primer sospechoso por el homicidio de César Daniel Tizato y quien fue detenido por segunda vez en marzo de este año, según confirmaron fuentes del caso a El Territorio.

De esta manera se confirmó lo dictaminado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del juez Miguel Ángel Faría. El hombre, que estuvo un año en libertad por falta de mérito, está acusado de homicidio agravado por alevosía, caratula que prevé prisión perpetua.

De esta manera, el expediente volverá nuevamente a Apóstoles, donde se avanzará hacia la elevación a juicio, debido a que la instrucción está más que avanzada. En la actualidad el acusado se encuentra en la cárcel de Cerro Azul.

Dani o Daniel, como lo llamaban sus cercanos, nació y se crió en Gobernador López y se mudó un año antes de su desaparición a San José. Es el tercero de nueve hermanos, pero el mayor de los que se mudó junto a su mamá al barrio Pindapoy.

En la localidad César Daniel se dedicaba a hacer cuanta changa encontraba e incluso muchos lo definieron como muy “guapo”. Sobre todo reciclaba neumáticos en desuso para convertirlos en macetas junto a su padrastro, con quien -dijeron sus amigos- no tenía la mejor de las relaciones.

Justamente, el intendente Jorge Tenaschuk y otros municipales lo conocen desde antes de su desaparición por estas labores: el adolescente iba a la Municipalidad a pedir insumos para su trabajo. Su madre contó que mediante gestiones con la comuna pudieron conseguir el terreno donde hicieron su humilde casa de madera y techo de cartón.

Dani salió a las 9 del 30 de agosto junto al hoy detenido, quien pasó a buscarlo por su casa. El plan era ir a cazar a los terrenos privados que la firma Rosamonte tiene muy cerca de allí, una estancia que tiene unas 4.800 hectáreas y que limita con Corrientes.

Sin embargo, más tarde Cristaldo volvió solo y le dijo a la mamá del adolescente que se había quedado con unos conocidos que se encontraron en el lugar. La búsqueda, de la que participó el imputado, involucró a varias fuerzas de seguridad, municipales e incluso se hicieron rastreos aéreos con el helicóptero de la provincia.

El hallazgo

Finalmente luego de 33 días de búsqueda el cadáver hallado estaba a unos 2000 metros lineales de donde dijo Richard había despedido a Daniel. Se trata de un estanque -no es una de las piletas donde la firma Rosamonte cría peces- que se llena con dos arroyos cercanos que cruzan por el lugar.

El Territorio estuvo entonces en el lugar, al que se puede llegar mediante un camino lateral que une la ruta 105 con la estancia del lugar. Desde allí unos 500 metros hasta el arroyo, de un campo abierto. La pequeña laguna en cuestión, no obstante, estaba en medio de un monte tupido, al que se llega tras recorrer menos de 100 metros con mucha dificultad.

La campera del joven tenía piedras para que el cuerpo se hunda, lo que terminó siendo el primer indicio de que se trataba de un crimen. Pese al avanzado estado de descomposición del cuerpo la autopsia luego estableció que se trató de una muerte violenta y que la víctima podría haber recibido un disparo de un proyectil coincidente con el arma que le incautaron al acusado.

De todas formas no se pudieron hacer muestras genéticas para el cotejo. Donde sí hallaron material fue en una alpargata y una mochila de la víctima, aunque nunca fueron coincidentes con los detenidos que tuvo la causa.

Ante el hallazgo del cuerpo Cristaldo fue detenido, pero por la falta de material probatorio en su contra recuperó la libertad el pasado 11 de marzo del 2021, por falta de mérito. Durante un año estuvo en esa condición hasta que la Justicia lo volvió a detener, debido a la pericia del arma, entre otros puntos que lo señalaron.



“Es el único él, otro no puede ser”

Cuando se cumplió un año del hallazgo del hallazgo del cadáver del joven -el domingo se va a cumplir otro aniversario- El Territorio habló con la madre del joven, María Ester Da Rosa (42), quien apuntó directamente a Cristaldo. Entonces el hombre estaba en libertad y lo veían muy seguido.

“Fue el hombre quien le llevó, es el único él, otro no puede ser. Él debería estar detenido, tiene que saber todo lo que pasó, no puede haber otro culpable. Quien sacó el gurí de acá fue él y quien lo dejó allá fue él. Él le tenía que llevar y traer, él fue el responsable, otro no”, dijo con firmeza.

Y agregó: “Confío en la Justicia, tenemos que hacer justicia sí o sí. No lo vamos a dejar así nomás, pero él está tranquilo en su casa. Llega el fin de semana, pone su música, hay juntadas, toma. Hay gritos y ruido, todos contentos ahí, no es justo. Uno se queda acá pensando que el gurí está bajo la tierra y él piola, haciendo como si no pasó nada. Eso te duele, Dios mío, a mí me duele mucho. No es fácil como mamá”.

“Yo creo que mi hijo no descansa en paz. Con todo lo que le hicieron y él allá -sepultado -y acá con toda la diversión. Yo no creo que descanse en paz, hasta que todo termine como corresponde, no. Es así, no creo que descanse en paz”, lamentó.