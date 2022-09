Pareja va a juicio por el asesinato de su bebé

jueves 29 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

El pequeño Oscar Dos Santos tenía poco más de tres meses de vida cuando fue asesinado de un golpe en la cabeza y su cadáver fue sepultado a orillas del arroyo Barrero. Días después, el 12 de enero del año pasado, su propia madre indicó el lugar exacto donde se hallaban los restos.

Por el hecho fueron acusados la mujer, identificada como Micaela Karina Dos Santos (24), y el padre del bebé, Oscar Héctor Dos Santos (33).

Los progenitores tienen el mismo apellido, pero no son parientes entre sí. Ambos fueron detenidos e imputados por homicidio calificado por el vínculo, delito que contempla la máxima pena.

A 20 meses del hecho, hoy serán juzgados por el Tribunal Penal Uno de Oberá. El inicio de la jornada se prevé para las 8.30 y fueron citados cinco testigos.

Fuentes del caso anticiparon que en la misma audiencia podrían escucharse los alegatos y arribar a la sentencia.

El primer indicio de la desaparición del bebé surgió el 7 de enero del año pasado, cuando su madre fue apresada en el marco de la investigación por una serie de hurtos y robos perpetrados en la zona rural de Colonia Alberdi.

En esa circunstancia, una de las hermanas de la mujer se acercó a la Seccional Segunda para interiorizarse de su situación y preguntarle por el bebé, ante lo cual la progenitora entró en contradicciones.

Tardó cinco días en confesar que el niño estaba muerto. Luego aseguró que su concubino lo mató a golpes y ella misma guió a la Policía hasta el lugar del macabro hecho.

Posteriormente, la autopsia confirmó que la víctima sufrió una “muerte violenta por traumatismo cráneo encefálico gravísimo”.

Contradicciones y búsqueda

Una de las cuestiones que pretende develarse en el debate oral es quién mató a la criatura, si fue como dijo la madre o sucedió otra cosa.

Ocurre que si bien la mujer acusa al padre, ella también está imputada porque demoró varios días en confesar el crimen y luego condujo a la Policía hasta el lugar exacto donde sepultaron al pequeño.

“Sin el aporte de la progenitora nunca se hubiera encontrado el cadáver. Es decir que desde el primer momento supo dónde fue enterrado”, opinó entonces el comisario mayor Héctor Araujo, quien era jefe de la Unidad Regional II de Oberá.

La investigación comenzó el 6 de enero del año pasado, cuando Agostina N. llamó a la Policía para avisar que en su propiedad de Colonia Alberdi había una mujer que le pidió auxilio porque su concubino la sometía a maltratos y la obligaba a robar bajo amenazas de lastimar a su bebé.

Por ello, en primera instancia Micaela Karina Dos Santos fue detenida en averiguación a una serie de hurtos y robos perpetrados en la zona.

Al enterarse de la detención, Vilma Dos Santos -hermana de la acusada- se presentó en la Seccional Segunda y le preguntó por el bebé, a lo cual le respondió que su pareja lo había vendido.

Por ello, Vilma publicó una foto de su sobrinito que se hizo viral por las redes sociales.

“Se busca desesperadamente a este bebé, la madre está detenida y no se sabe si lo dio o lo vendió. Cualquier información por favor comunicarse con la comisaría de Cien Hectáreas”, citaba el mensaje que en pocos minutos trascendió por varios grupos.

Tan poca entidad se le dio oficialmente a la desaparición del bebé que el 12 de enero al mediodía, el Juzgado de Instrucción Uno ordenó la liberación de la madre.

Relato del horror

Entonces surgió la figura de otra hermana de la progenitora, María Dos Santos, quien la convenció para que dijera la verdad sobre el paradero del pequeño, ya que en los días previos había variado su explicación al respecto.

Por momentos decía que el bebé estaba con el padre, Oscar Héctor Dos Santos, pero después cambiaba la versión y decía que se lo habían entregado a una pareja de desconocidos.

“Le hablé con el corazón y le dije que era el momento, que no tenga miedo y que diga la verdad. Ahí se quebró, se largó a llorar y un policía nos llevó a una oficina. Se arrodilló y pidió perdón, que no pudo hacer nada para salvar a su hijo. Contó que el bebé estaba inquieto, le empezó a dar la teta y Oscar agarró la cabeza del bebé con las dos manos, le estiró para arriba y le tiró al piso. Ella le alzó y le mojó la cabecita en el arroyo, pero el bebé no respiraba. Sólo le sangraba la nariz”, precisó María.

Y agregó: “Ahí nomás él le dijo que había que enterrar el bebé, hizo un pocito con el machete y le puso ahí. Dice que después tapó y zapateó sobre la tierra para aplanar bien el lugar. Como si hubiera enterrado un perro muerto”.

Luego de confesar ante María lo que había sucedido, la propia madre fue quien guió a la Policía hasta el lugar donde estaba sepultado su pequeño.

El cadáver estaba envuelto en una manta, sepultado a una profundidad de 30 centímetros, aproximadamente, a orillas del arroyo Barrero.

El bebé había nacido el 19 de septiembre del 2020 en perfecto estado de salud. “Era re sanito. En las fotos se ve que era un bebé grandote, gordito. Era hermoso. Acá era el mimado de todos”, recordó una de las hermanas de la acusada.