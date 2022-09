Preocupa el aumento de factores de riesgo que derivan en cardiopatías

jueves 29 de septiembre de 2022 | 1:30hs.

Cada vez es más frecuente en los consultorios el diagnóstico de pacientes con factores de riesgo que predisponen la aparición de enfermedades cardiovasculares, escenario que preocupa dado que es la primera causa de muerte en el mundo. Con la hipertensión arterial a la cabeza, el sobrepeso y el sedentarismo, representan la principal demanda de los cardiólogos, según definen los propios profesionales.

En ese sentido, en el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra hoy, los especialistas hacen hincapié en el impacto de la pandemia de Covid-19. “Los malos hábitos de vida son una problemática actual de la creciente prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, tales como la inactividad física, dieta no saludable, presión arterial elevada, consumo de tabaco, colesterol, obesidad y sobrepeso, diabetes”, sostuvo en diálogo con El Territorio, José Lazarte, cardiólogo del sector privado de Posadas al tiempo que enfatizó: “En 2012, la mortalidad cardiovascular representaba el 31% de las causas de muertes en el mundo. El objetivo es reducir la mortalidad por causa de enfermedad cardiovascular del 31% al 25 % en 2025”.

“Aumentó notablemente la cantidad de pacientes con factores de riesgo que luego derivarán en pacientes cardiópatas, es decir, pacientes con hipertensión arterial, sedentarismo. Vemos todo tipo de pacientes, porque la enfermedad cardiovascular es muy frecuente. Y muchos con factores de riesgo, en todas las edades. Lamentablemente muchos adolescentes y hasta niños”, señaló Verónica Ríos, quien se desempeña en el sector de Cardiología del Hospital de Fátima desde 2018 y atiende un promedio de quince pacientes por día.

“Hay cosas que fueron empeorando tras la pandemia. El sedentarismo vino para quedarse al parecer. Los niños también empiezan con factores de riesgo que llevan a enfermedades cardiovasculares” subrayó Ríos y aseveró: “Los pacientes con factores de riesgo son aquellos futuros pacientes que van a ingresar con un infarto, daño de órgano blanco como un ACV, insuficiencia renal”.

“La idea es que la gente se cuide, coma sano, haga actividad física, exámenes de rutina, controle peso, glucemia, reduzca el consumo de sal, tabaco, alcohol”, recomendó la cardióloga, cuya premisa constituye prácticamente una ley que pregona toda la comunidad médica para tener una vida saludable.

Para Ariel Szyszco, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Escuela Ramón Madariaga, no hay un antes y un después respecto de los factores de riesgo, lo cual también se traduce en un escenario que preocupa dado que se necesita acentuar el trabajo para reducir ciertos indicadores. “Yo diría que antes y después de la pandemia, los factores de riesgo no se han modificado. Eso habla de todo el trabajo que tenemos que hacer en estas enfermedades no transmisibles, representan más del 80% de las muertes en Argentina. Cuando vemos la población, una cuarta parte es hipertensa, un tercio es obesa y más del 20% de los pacientes adultos argentinos son fumadores, lo que trae una consecuencia alta de que es un factor de riesgo muy relacionado con la enfermedad cardiovascular. Hay que trabajar para intentar disminuir los factores de riesgo”.

“Las edades más comunes que vemos en el consultorio son a partir de los 50 años, en los que la mayoría de las afecciones cardíacas son desviación auricular, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, son más frecuentes. Por suerte y gracias a mucho trabajo de prevención vemos muchos pacientes jóvenes que se hacen chequeos cardiovasculares, deportivos o rutinarios lo cual nos permite detectar factores de riesgo en etapas tempranas de la vida como ser valores elevados de colesterol”, destacó.

Los especialistas coinciden en que las consultas más frecuentes en cardiología son: dolor precordial, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, falta de aire, conocida como disnea, palpitaciones, mareos, síncope, aumento de la presión arterial.

Controles de rutina

“Lo positivo es que el 80 % de las causas que derivan en enfermedades cardiovasculares se pueden revertir con la prevención primaria, cambiando el estilo de vida, control alimenticio, control de la presión arterial, eliminando el tabaquismo”, insistió Lazarte.

“La gente comienza a acercarse al cardiólogo después de los 50 y depende mucho de la condición socioeconómica y cultural. Pero se recomienda que entre los 20 y 30 años un individuo sin antecedentes familiares de enfermedades cardíacas se debe realizar un análisis cada tres años, electrocardiograma cada cinco años, control de la presión arterial al menos cada dos años, y la frecuencia debe aumentar después de los 40, por ejemplo control de la presión arterial una vez cada seis meses como mínimo”, detalló el cardiólogo.

“Los malos estilos de vida representan una problemática actual de la creciente prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, tales como la inactividad física, dieta no saludable, presión arterial elevada, consumo de tabaco, colesterol, obesidad y sobrepeso, diabetes”, comentó en coincidencia con sus colegas.

“En cuanto a los controles, podemos decir que el tabaco ha disminuido en los últimos años, la presión arterial se mostró estable desde el 2005 hasta acá y sí notamos que hubo un significativo aumento en sobrepeso y obesidad y también la diabetes, que están en aumento”, dijo.

Consideró, en tanto, que se realizan más cirugías y tratamientos en virtud de la consulta precoz y de los avances en tecnología. “Se realizan más intervenciones o cirugías del corazón, dado que hay más pruebas o controles de rutina que permiten llegar al diagnóstico y el avance tecnológico que permite que afecciones cardiovasculares sean resueltas con intervenciones mínimamente invasivas”, concluyó.



Diez tips para un corazón sano

Cuidar de la masa corporal y alimentarse bien

Observar el colesterol

Controlar la glucosa para saber el riesgo de diabetes

Dormir bien

Mantenerse activo

Bajar el nivel de estrés

Controlar la presión arterial

No fumar

Disminuir la ingesta de alcohol (en forma excesiva)

Llegar a un diagnóstico a tiempo, consulta en forma precoz



Una fecha conmemorativa desde el 2000

El Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre, y se hace desde que en el año 2000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), designara este día con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

Cada año, se centra en un lema, y este 2022 es el siguiente: "Usa el corazón para cada corazón".