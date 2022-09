Una propuesta musical diferente en la Biblioteca Popular

miércoles 28 de septiembre de 2022 | 12:45hs.

El sábado a las 21 la agenda de la Biblioteca Popular de Posadas presenta una propuesta musical diferente con “dos grandes voces”. Estarán sonando en su primera presentación como Dúo Daniel Pineda &Táila Regis, con obras clásicas como ‘All the Way’, de Frank Sinatra, ‘Misty’ versionada por Ella Fitzgerald, o ‘My one and only love’ de John Coltrane. Además de ‘Something Stupid’ de Carson Parks, entre muchas también recorriendo las fronteras musicales de Brasil y Paraguay.

Gonzalo Bobadilla estará en teclados, Marcelo Mottola en batería y percusión y Diego Velásquez en el bajo eléctrico, completando la banda.

“La oportunidad de interactuar con el público y transmitir nuestro arte, es lo que más nos motiva y emociona, para llevar a cabo esta tan esperada velada”, adelantaron los músicos, en la previa de su presentación.

La adquisición de entradas anticipadas a $1.000, es mediante un link de Mercado Pago o comunicándose al número 376-4861660; y también en la puerta de la Biblioteca el día del concierto a 1.200 pesos.