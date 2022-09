Un adolescente permanece internado tras brutal agresión

miércoles 28 de septiembre de 2022 | 12:45hs.

Un adolescente de 16 años permanece internado en el Hospital Samic de Oberá luego de padecer una brutal agresión por parte de dos hombres que fueron identificados por la víctima y testigos, aunque hasta el momento no fueron aprehendidos. El hecho se registró el último domingo, alrededor de las 16.30, en el predio de la ex cancha San Antonio, en Villa Blanquita de Oberá.

Delia Benítez precisó que su hijo fue herido de un piedrazo en la cabeza, además recibió golpes de puños y patadas en todo el cuerpo.

“Desde el domingo está internado, tiene la cabeza y un ojo muy hinchados y está con mucho dolor. Le hicieron varios estudios y no descartan operarlo. Es terrible lo que le hicieron estas dos personas, que para colmo siguen libres y nos amenazan”, alertó la progenitora.

En tal sentido, exhibió una captura de pantalla con un WhatsApp que habría sido enviado por uno de los agresores de su hijo, donde se lee: “Ya va a llegar el día y van a andar pidiendo justicia como hicieron con Josías”, en clara alusión al menor Josías Ezequiel Galeano (15), cuyo cadáver fue hallado el pasado 3 de junio en un baño en la periferia de Oberá.

En tanto, Benítez indicó que el adolescente identificó a Joselo A. y a su yerno Ezequiel (del cual desconoce el apellido) como autores del ataque.

Al respecto, comentó que “estos hombres le acusaron a mi hijo de robarles un celular y el sábado a la noche quisieron entrar a mi casa por la fuerza. Hubo un forcejeo y lastimaron a una vecina”.

Ya el domingo su hijo fue a la cancha y en un momento dado lo agredieron. Su madre lo encontró herido, lo llevó hasta su casa y dio aviso a la Policía.

“Estaba sentando en el cordón de calle Malvinas con la cabeza sangrada, medio inconsciente y me contó lo que le hicieron. En la Seccional Quinta no me quisieron tomar la denuncia porque dicen que en nuestro barrio somos muy quilomberos, por eso hice en la Tercera”, explicó.