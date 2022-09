Instan a los usuarios a cambiar las contraseñas

miércoles 28 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

La empresa de ciberseguridad NordPass reveló esta semana las contraseñas más comunes en todo el mundo e instó a los usuarios de Facebook, Gmail y aplicaciones de redes sociales a cambiar las suyas de manera urgente en caso de que alguna se encuentre en la lista.

Año tras año, el informe de la compañía especialista en seguridad online confirma que la gente sigue teniendo claves de acceso poco seguras que podría adivinar hasta un niño y muchos usuarios no aprendieron cuán riesgoso es utilizar contraseñas débiles. Si un pirata informático, hacker o cualquiera que intente ingresar a tu cuenta adivina la contraseña en dos o tres intentos podrías perder el acceso a tus perfiles y contenidos no sólo en redes sociales, sino a tus mails, y con ello, a información sensible como claves bancarias y mucho más. Además de las incluidas en la lista, en esta región se suelen usar otras palabras que también son muy fáciles de adivinar, como por ejemplo nombres propios, equipos de fútbol, bandas de rock y palabras comunes.