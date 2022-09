Susto luego de un incendio en la ex estación El Refugio

miércoles 28 de septiembre de 2022 | 6:03hs.

Vecinos aseguran que no es el primer incendio en el lugar. Foto: Natalia Guerrero

Un incendio de medianas proporciones afectó la estación de servicios abandonada (ex El Refugio) situada en la esquina de avenida Uruguay y Buchardo de Posadas.

La circulación en la zona fue interrumpida minutos antes de las 16 de ayer por patrulleros de distintas dependencias policiales como también por las autobombas de los Bomberos de la Policía y del cuerpo de Bomberos de Itaembé Miní que trabajaron en el lugar por varias horas.

Se trata de una vieja estructura, emblemática en la capital provincial en razón de haber sido escenario del travesticidio de Evelyn Rojas (26), cuyo fuerpo fue hallado en una fosa de ese lugar que tanto ella como otras personas en situación de calle utilizaban.

El brutal crimen fue cometido por Ramón Da Silva en la madrugada del 27 de octubre del año 2016, hecho por el que fue condenado a prisión perpetua en marzo de este año.

Si bien al momento no se sabe qué generó el inicio del fuego, no se descarta que haya sido intencional teniendo en cuenta el tránsito humano durante casi todo el día.

Las voces de los vecinos

Con las calles intransitables y el humo en el aire, los vecinos salieron de sus casas para ver qué estaba ocurriendo en el lúgubre predio abandonado. Según testimonios de vecinos de la zona, este último incendio sería el tercero en menos de tres meses.

En conversación con El Territorio, tres personas coincidieron en que no es la primera vez que ocurre un siniestro de estas características pero que, en otras oportunidades, fueron de menor magnitud.

Según manifestó una vecina, hace dos meses se registraron dos incendios en una misma semana. En aquellas oportunidades el foco ígneo se produjo en otro sector, donde funcionaban oficinas, y también debieron asistir los bomberos.

La mujer relató que una noche se despertó asustada por ruidos de explosiones que produjo el fuego en aparente contacto con otro material inflamable.

La entrevistada asume que el fuego se produce a raíz de las fogatas realizadas por las personas que se refugian allí. Coincidente con la vecina, otros dos hombres aseguraron que muchas personas en situación de calle habitan la ex estación de servicio El Refugio y no hay personal cuidando el lugar para que ello no ocurra.

“Mi mamá salió y me dijo ‘vení, vení’. Estaba todo quemado, todo humo hasta allá arriba”, expresó Lorenzo (14), quien vive al lado del lugar y presenció el trabajo de los bomberos desde que llegaron hasta que lograron sofocar la gran llama que sobresalía del predio de las inmediaciones de las avenidas Uruguay y Buchardo

Por su parte, un rescatista del cuerpo de los Bomberos de Itaembé Miní aseguró que “estuvo complicado apagar” ya que en el lugar hay muchas ramas secas.

Al cierre de esta edición, continúan las pesquisas para establecer las razones del foco de incendio que pudo ser controlado.