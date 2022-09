miércoles 28 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Música

Punk. Estado Vegetativo celebra este sábado 30 años de punk rock mesopotámico. A las 22 en La Bionda (avenida Mitre 2470 ) con invitados de Entre Ríos: Chakota y Corrientes: Ramal. Anticipadas en That Metal Shop.

Folclore. El dúo vocal Ramón & Julio Rolón se presentará este sábado a las 22.30 en Casino Club (San Lorenzo 1950) con el espectáculo La leyenda, un repertorio de folclore nacional, regional y latinoamericano. Entrada gratuita.

Universal. Este sábado a las 22 en Universal Club (Buenos Aires 2198) se presentará Elefantes en Valdivia. En tanto, el 7 será el concierto de Gon del Llano & Big Band y Seis Meses de Invierno.

Dúo. Este sábado a las 21 en la Biblioteca Popular Posadas, presentación del dúo La’Itura, con Daniel Pineda & Táila Regis, que presentará temas como All the way de Frank Sinatra y Misty versionada por Ella Fitzgerald, entre otros. Anticipadas al WhatsApp 376 4-861660.

Electrónica. El sábado 8 llega el reconocido DJ brasileño Zac a Misiones.La previa estará a cargo de Nico Ruiz y Genaro Fragueiro. Lugar a confirmar, más data en Instagram @gardenrituals.

Bersuit. El domingo 9 de octubre desde las 19.30, gran festival de la primavera en el Parque de la Cascada de la Costanera, con la Bersuit Vergarabat, también Ronda, Flores a los Chanchos y Los Núñez. Entrada gratuita.

Blues. El jueves 13 de octubre a las 21 en la Sala Tempo (3 de Febrero 1916), concierto del músico estadounidense JC Smith junto a su banda, también se sumará Regia como agrupación invitada. Anticipadas en Rincón Musical y al 376 4-692213.

Abel. Abel Pintos regresa a Posadas el jueves 20 de octubre en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.

Piazolla. Escalandrum, aclamado sexteto liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto del maestro Astor, se presentará el viernes 21 a las 22 en el auditorio Montoya. Entradas en el Montoya y ticketway.com.ar

Muestras

Multicultural. En el Espacio Multicultural de de la Costanera se puede ver la muestra colectiva Cuando los hombres hacen arte. Exponen: Pedro Herrera, Carlos Franco, Juan Carlos Cendra, Alejandro Zefirelli y Ernesto Engel, entre otros.

Paredes. Hasta este viernes se puede visitar la muestra Tierra adentro del artista visual Andrés Paredes, en el Museo de la Facultad de Arte de la Unam en Oberá, en el horario de 15 a 19.

Yaparí. Propuestas que revalorizan la idiosincrasia de la Tierra Colorada en el museo provincial. En el 1° piso parte del acervo pictórico y escultórico del museo y, en la sala Alberto Szretter se expone una obra de Ramón Ayala, ambientada con música de su autoría.

Tensor. Agustín Delpiano expone Íntima, grande soledad en Tensor (Galería Vía del Sole). De martes a sábados de 9.30 a 12.30 y de jueves a sábado de 17.30 a 20.30.

Mafalda. Estudiantes del Instituto Gutenberg presentan una serie de pinturas inspiradas en Mafalda, en el marco del 90º aniversario del nacimiento de Quino. De martes a viernes de 8 a 18 y sábados de 15 a 19 en la Sala 1 del Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Mientras, en la Sala 2 se pueden visitar: Mapa y territorio de la diseñadora Vero García y, Cosmos Psicodélico del diseñador gráfico Santiago Pozzi. Hasta el 1 de octubre.

Teatro

Comedia negra. Este viernes a las 22 en la Sala Mandové Pedrozo (Beethoven 1762), cierra el ciclo Black Friday Teatral, con la función de Freak Show, con la dirección de Alejandro Scholler. Reservas al 376 4-635014.

Videodanza. La sexta edición del Festival Internacional de Videodanza & Performance Mef será del el 5 al 10 de octubre con muestras, talleres y más.Info en @movimientoenfoco

Stand up. El comediante Pablo Picotto llega a Posadas para presentar su show Total incertidumbre, el 6 de octubre a las 21 en el Centro Artístico Mandové Pedrozo (Beethoven 1762).

Rada. El multifacético artista Soy Rada retoma su gira nacional y se presentará en Posadas, en una fecha reprogramada, el próximo 23 de octubre, en el auditorio del Montoya. Quienes no podrán asistir al show reprogramado recibirán el reintegro.

Eventos

Coros. La cuarta edición del Festival de Música Coral Voces en la Selva se realizará del 1 al 14 de octubre en el Parque del Conocimiento, e incluirá en su cronograma capacitaciones y espectáculos corales para todo público. Las capacitaciones estarán coordinadas por destacados maestros y se orientan a directores de coro, coreutas y estudiantes de música. Para inscripciones y consultas, escribir al mail festival.vocesenlaselva@gmail.com

Arte sonoro. Puerto Iguazú será sede del primer Festival de Arte Sonoro Indígena, el 8, 9 y 10 de octubre en el Centro de Convenciones. Más de 70 artistas de pueblos originarios mbya guaraní, kolla, qom, wichi, huarpe, charrúa y mapuche compartirán su arte. Además, cine y conversatorios en el Espacio Incaa. Todas las actividades son gratuitas. Info en Instagram @festivalartesonoroindígena.

Radios escolares. El viernes 14 y sábado 15 de octubre se desarrollará el 11º Encuentro Provincial de Radios Escolares en la Escuela Rural 940 “Educación para las Primaveras” de El Soberbio. Habrá intercambio de experiencias, talleres, charlas, cine, música, artes visuales y más. Más info, escribir al WhatsApp 3755 755777 o en Facebook/radiosescolaresycomunitariasdemisiones.