Cuenta regresiva para el Fronteira in Concert

martes 27 de septiembre de 2022 | 8:48hs.

Tras dos años de suspensión debido a la pandemia del coronavirus, finalmente en octubre próximo, durante cuatro jornadas se desarrollará la sexta edición del festival infantojuvenil de coros y orquestas ´Fronteira in Concert´, en Bernardo de Irigoyen, la ciudad más oriental del país.

Las primeras ediciones de dicho evento cultural y artístico se desarrollaron en el mes de septiembre, pero este año se desarrollará del 13 al 16 de octubre próximo y es uno de los mayores festivales regionales de coros y orquestas, que al pasar de los años va creciendo de manera trascendental, en Bernardo de Irigoyen y las ciudades limítrofes brasileñas de Dionisio Cerqueira, Barracao y Bom Jesús de Sul.

En diálogo con El Territorio, el coordinador general del festival Miguel Ángel Noguera, comentó: “Estamos a full con los preparativos, en la cuenta regresiva para llegada de la sexta edición del festival, ya logramos la declaración de interés público municipal, estamos gestionando para lograr que se declare de interés provincial y peleándola para lograr que sea una fiesta provincial e internacional de orquestas en Bernardo de Irigoyen y región que involucra obviamente a municipio Brasileños lindantes con Irigoyen”.

A lo que agregó: “Estamos preparando todo, tratando de llegar, más allá de la situación económica que estamos viviendo, no solo acá, sino a nivel global, es por eso que venimos conversando con mucha gente, con el intendente, concejales, secretarías de Cultura y Turismo, entre otros organismos oficiales, para que nos den una mano. De salir va a salir, pero con un cupo bastante limitado, en esta ocasión tendremos 250 participantes, cuando antes contábamos con más de 800 chicos, inclusive orquestas de otros países latinoamericanos. Pero no bajaremos los brazos y seguiremos trabajando para mejorarlo y que el festival siga creciendo año a año”.

Y continuó: “Hace seis años venimos haciendo este festival, imagínense lo grande que puede llegar a ser y el beneficio que tienen nuestros niños y jóvenes, porque lo que nosotros pensamos y lo digo siempre es que el beneficio sea para ellos, porque no solo es un evento con presentaciones públicas en escenarios, sino que durante esas cuatro jornadas se capacitará a los participantes con profesores de música, de diferentes instrumentos, que llegan de distintos puntos del país y del exterior y el evento finaliza con un gran concierto en anfiteatro del Parque Temático y Ambiental de la Integración, que es algo muy bonito para toda la comunidad”.

“Es un evento que trae beneficios a toda la región porque cada año con el crecimiento del evento, también crece la actividad turística y comercial y lo más importante la experiencia y el aprendizaje artístico y cultural que adquieren nuestros niños, jóvenes y todos los que participan en estos encuentros. No contamos con un presupuesto y son muchos gastos que tenemos durante esos cuatro días, que dura el festival, así que todo tipo de colaboración nos sirve mucho, quienes quieren y puedan colaborar con nosotros se pueden comunicar a mí teléfono que es el 03741 40-7013, o a través de las redes sociales del festival”.

Para finalizar, Noguera lamentó no poder contar, en la región, con un Centro Cultural para realizar este tipo de eventos; “Vivimos en una frontera tan bonita, tan particular, donde pasas una vereda y estas en otro país y sería tan bonito que tengamos un Centro Cultural para brindar este tipo de espectáculos, ojalá en algún momento se concrete. Como presidente de la Asociación Civil, Cultural y Artística Allegro ya estuve reunido con empresarios, comerciantes y autoridades de ambos países que integran esta región de frontera, donde charlamos y coincidimos, que no podemos esperar tanto tiempo más para tener algo que realmente nos sirva para hacer esta clase de eventos, la idea está, la cosa va a ser quién toma la posta y lo hace, hay que hacerse cómplices de las cosas buenas que pasan y me parece que esta es una gran movida y necesitamos mucha complicidad”, cerró Noguera.