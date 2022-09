martes 27 de septiembre de 2022 | 12:30hs.

Dos amigos viajan por todo el país en un Fiat 600. Se trata de Matías y Juan Carlos, quienes pasaron por Santo Tomé, como parte de una travesía viajera, y pretenden llegar a Mar del Plata, su lugar de residencia, para el 30 de septiembre a bordo de un fitito rojo modelo 80.

El Fiat 600 ya recorrió toda la mítica ruta 40, gran parte del país y ahora a su regreso de Cataratas, pasó por esta ciudad de Santo Tomé, y se dirige al sur. Son dos amigos que recorren el país a una velocidad de 70/80 kms por hora, llevan carpa, bolsas de dormir, y hasta cocina de campaña. Todo eso a bordo de "la bolita", un simpático fitito en excelente estado.

Matías Chamorro y Juan Carlos Alonso son amigos, de profesión albañiles, que se dan el gusto de viajar por el país. ¿Cómo hacen? Trabajan duro diez, once meses, y después pueden “hacer esta travesía”, según sus propias palabras. “Ahorrando, y también con ayuda de algunos amigos, muchísima gente en el camino nos ayuda, con un cambio de aceite, un lavado del auto, muchos ayudan, es algo increíble”, dijo Matías.

“El Fiat 600 llegó hace casi 10 años, lo compró mi hermana. A los cinco años se lo compré, cuando me enteré que lo vendía, y ahí comienza un poco esta historia. La gente que nos sigue en instagram (@viajandoenlabolita), y el año pasado hicimos toda la Ruta 40, y este año Mesopotamia, Litoral”, agregó Matías.

En su cuenta de Instagram van reflejando, con fotos y comentarios, sus vivencias en cada rincón del país que visitan. Contaron cómo surgió este viaje atípico: “Estábamos un día en un asado, y surgió lo de recorrer Chile, Perú y Bolivia. Por el tema de la pandemia no pudimos, y lo único que estaba abierto eran las rutas argentinas. Y ahí decidimos hacer la Ruta 40”, relató Matías. “Me dijo ‘la vida es una. Si no lo hacemos ahora… ¿cuándo? ’, y me convenció, me animé. Nunca me arrepentí”, afirmó Juan Carlos.

En cuanto a la mecánica del Fiat, indicaron que es todo original, es modelo 1980, y que en este viaje tuvieron un problema pequeño, que lo solucionaron en Montecarlo, “fueron cinco minutos y seguimos viaje”, dijo Matías.

En cuanto al futuro, Matías contó: “Nos falta La Pampa, y San Luis, que no pasamos. Así que seguramente el año que viene vamos a estar terminando lo que es Argentina, y seguramente también habrá un proyecto nuevo. Ahora tenemos que pasar por Goya, y rumbeamos para Mar del Plata, para estar más o menos el 30 de septiembre”, dijo.

Foto: Mercedes Berón