Caso Natanael: persiste la búsqueda del supuesto agresor

martes 27 de septiembre de 2022 | 8:11hs.

Mientras continuán las pesquisas por el homicidio de Natanael Morgenstern, el niño de 12 años que murió de un disparo en el patio de una casa del barrio Nuevo, de Jardín América, el pasado domingo 18 de septiembre, la familia del pequeño continúa con su firme voluntad de lograr justicia. Y a su vez celeridad en la búsqueda del principal sospechoso que tiene el caso y que continúa prófugo.

Hace poco más de una semana, la madre del Natanael recibió la noticia de que el menor de sus cuatro hijos había sido asesinado en medio de una reunión con otros jóvenes. Desde aquel día, persiste la búsqueda de Juan Ramón “Koki” R. (19), quien se sospecha manipuló el arma que hirió de muerte al chico y luego se dio a la fuga.

“Estamos en la lucha todavía, nada de novedades, esta semana vamos a recurrir a un abogado a ver si agiliza las cosas”, aseguró Samuel, primo de Natanael, quien comentó a El Territorio que quedará como representante de su tía Elvira, madre del niño, “para seguir en la lucha”.

“Lo que estamos investigando es realmente aterrador, más aún con las declaraciones de los involucrados y la causa sigue por un camino bastante lento. Todos los familiares de Nata colaboramos con la Justicia para que se aclare lo más antes posible”, dijo el primo del niño luego del entierro de su familiar en el cementerio local.

Además, expresó: “Se continúa con la declaración de testigos, yo acerqué los resultados preliminares de la autopsia porque aparte de la herida de bala, mi primo presentaba varios golpes en el rostro”, lamentó y contó que, aquel día, había otro menor que también fue lesionado con golpes.

Tras el hecho, Elvira adelantó que se irá a vivir a otra provincia junto a sus hijos. En una conversación con el programa Acá de lo contamos por Radioactiva 100.7, la mujer denunció que, días siguientes al hecho, el joven buscado estuvo merodeando su vivienda y que hay personas que lo están ayudando con ropa y movilidad.

En ese sentido aseguró que la familia vive con miedo a represalias por las denuncias que realiza, a su vez contó que muchos testigos tienen miedo de contar lo sucedido porque los tienen amenazados.

“Estamos con miedo, con mucha impotencia porque nadie hace nada y la verdad estoy perdiendo la fuerza para seguir adelante. En Jardín no hay justicia. Vamos a la comisaría, le brindamos datos de Koki y no nos hacen caso, nos dicen ‘sí, doña, ahora vamos’, pero no lo hacen”, expresó Elvira.

Por su parte, un vocero con acceso al expediente manifestó que se siguió una pista hacia Koki en Eldorado, pero no se obtuvieron resultados positivos. Asimismo, refiró que aguardan el sumario por parte de la Policía para continuar las pesquisas.

Desde la fuerza policial, en tanto, expresaron que pese a los operativos de búsqueda, no tuvieron ninguna novedad de importancia.

El tiro fatal

Un repentino pedido de auxilio que provenía del patio trasero de su casa alertó el domingo 18 por la mañana a un vecino del barrio Nuevo, quien al salir a ver qué sucedía se topó con el cuerpo sin vida de un niño de 12 años con un impacto de bala en el lado izquierdo del pecho.

Lo que no imaginó es que horas más tarde se enteraría que por la muerte del pequeño está sindicado como responsable del disparo mortal su propio hermano, de 19 años.

La víctima, Darío Natanael Morgenstern (12), vivía junto a su madre y un hermano en el barrio San Martín, de la citada localidad.

Nata, como era conocido entre su familia, había pedido permiso a su madre la noche previa para salir junto a uno de sus primos.

De dicha reunión habrían participado varios jóvenes y adolescentes conocidos de la víctima. La reconstrucción hecha por la Policía indica que los jóvenes permanecieron durante gran parte de la madrugada en una plaza del barrio Nuevo hasta que en un determinado momento se trasladaron a la casa donde ocurrió el trágico suceso, ubicada sobre calle Las Flores casi Bella Vista.

En ese inmueble, cerca de las 7.30, también estaba presente Juan Ramón R., un joven de 19 años conocido como Koki quien es hermano del dueño de casa y que al parecer, en un momento dado de la velada sacó un arma de fuego y comenzó a manipularla en frente a los demás chicos.

En ese contexto, y por circunstancias que por el momento se buscan establecer, Koki habría efectuado un disparo que impactó en el tórax de Natanael, quien cayó desplomado al suelo.

Es aquí donde todos los presentes, asustados por la situación salieron corriendo. Allí intervino Marcelo Javier R., quien salió de su cama al escuchar el desesperado pedido de auxilio del herido, pero que nada pudo hacer para evitar la muerte de Nata.

Minutos más tarde, en el lugar intervinieron peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional XI, quienes comenzaron con las averiguaciones de rigor en la zona con distintas testimoniales.

Uno de los primeros entrevistados fue justamente Marcelo Javier, quien contó lo sucedido y sostuvo que su hermano Koki, quien tiene domicilio en el kilómetro 11 de Eldorado y que estaba de visita en su casa, se había ido de la casa y que no sabía de su paradero.

Trascendió además por fuentes policiales que el acusado registra antecedentes por abuso de armas y que aparentemente hace un tiempo había tenido un hecho de similares características con manipulación de arma de fuego en el que otro adolescente resultó herido, aunque por fortuna no resultó herido de gravedad. Finalmente, Nata fue despedido por sus familiares el pasado lunes.