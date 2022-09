Herrera Ahuad expuso en EE. UU. sobre turismo y economía local

martes 27 de septiembre de 2022 | 1:00hs.

La gira de los gobernadores del Norte Grande por Estados Unidos arrancó oficialmente ayer con el arribo y la primera reunión de trabajo con los principales think tanks (cuerpo de expertos) en la Embajada Argentina. Con fuertes expectativas para traer inversiones, se mostró allí la potencialidad del Norte argentino en energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica.



En este sentido, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, que es uno de los nueve mandatarios provinciales que viajaron a Estados Unidos junto con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, expuso las potencialidades que tiene Misiones.



En diálogo con El Territorio, Herrera Ahuad expuso sobre el rol que tiene la provincia en la economía y la posición estratégica que tiene la tierra colorada en materia de y para inversiones. Asimismo, en su discurso ante el cuerpo de expertos en la Embajada Argentina, habló sobre los trabajos que se viene haciendo en materia de economía del conocimiento, economía regionales y turismo.



Como viene publicando este matutino, el objetivo del gobernador es ratificar acuerdos de financiamiento de obras, abrir nuevos mercados para productos de la provincia, fortalecer vínculos y tentar a inversores en el desarrollo de proyectos de generación de energía limpia e innovación en general.



En este marco, en horas del mediodía de ayer, los gobernadores y el ministro del Interior arribaron a Washington y se reunieron con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello.



“Iniciamos el desarrollo de una intensa agenda de trabajo orientada a promover las exportaciones de nuestras economías regionales y a promover inversiones en las provincias argentinas”, indicó el diplomático en su cuenta oficial de Twitter.



Luego, a las 17.30, se realizó el encuentro con el cuerpo de expertos, en el que estuvieron presentes los think tanks de Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (del Partido Demócrata), Fundación IRI (del Partido Republicano), Atlantic Council y CSIS.



Al respecto, De Pedro subrayó la importancia del viaje para generar “acuerdos estratégicos de financiamiento para obras de infraestructura en el Norte Grande que en el mediano plazo posibiliten programar y proyectar, de modo de poner en marcha un auténtico criterio federal ligado a brindar trabajo, felicidad y empleo a los habitantes de esa región”.



Luego, llamó a “intentar romper esa inercia que lleva a concentrar a la mayor parte de la población en una única región y a tratar de que ese tercio del territorio argentino representado por el Norte Grande pueda volver a ser un lugar próspero y pujante”.



Después, agregó: “Hay un sinnúmero de oportunidades, pero para ello hacen falta obras de infraestructura, inversión y financiamiento, para que la logística no se transforme en un problema y sea parte de la solución que permitirá encender el motor productivo del Norte Grande”.



Además de Herrera Ahuad y De Pedro, también estuvieron presentes los mandatarios provinciales Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y, en representación de la Provincia de Tucumán, el vicepresidente de la Legislatura provincial, Regino Amado.



Asimismo, por el Ministerio del Interior estuvo presente la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano.



La actividad de la comitiva de funcionarios y gobernadores seguirá hoy y se extenderá hasta este sábado.

La agenda de la comitiva en EE.UU. para hoy

Hasta este sábado, la comitiva integrada por funcionarios del Ministerio del Interior y nueve mandatarios del Norte Grande mantendrá diversas actividades, con el objetivo de atraer diversas inversiones para el país.



Para hoy, se tiene previsto que la actividad oficial arranque a las 10, con un encuentro con representantes nacionales ante el Banco Mundial.



A las 13, se realizará un almuerzo de trabajo. En la ocasión todos los gobernadores tendrán la ocasión de tomar contacto con los representantes nacionales ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y autoridades del organismo.



La jornada concluirá con una cena en la Embajada con autoridades del Departamento de Estado.