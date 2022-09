Emotiva caravana para las campeonas

martes 27 de septiembre de 2022 | 3:00hs.

Un clima festivo y emocionante se vivió en la ciudad de Jardín América con el recibimiento a las chicas de Aguará Rugby Club, el equipo que salió el domingo campeón juvenil del Torneo Nacional de Rugby en Córdoba.



Tras el título obtenido por primera vez en la historia del club, salieron rumbo a Misiones ese mismo día, llegaron a Jardín América y fueron recibidos por un gran marco de público, quienes esperaban en la Terminal de Ómnibus a las campeonas y desde dicho lugar en un camión de los bomberos voluntarios, se realizó la caravana hasta la céntrica plaza Colón.

El camión de los bomberos trasladó a las chicas hasta la plaza Colón. Foto: Esteban González



A pura garra, corazón y esfuerzo, las jardinenses obtuvieron el primer puesto en su primera competencia nacional. En la final, superaron 22 a 12 a Marabunta de Cipolletti, Río Negro. En el primer tiempo caía Aguará por 12 a 7 y en la segunda etapa lo dieron vuelta, con dos tries convertidos por Valentina Velázquez, y tras la culminación del partido se desató la euforia de las misioneras.

La propia Valentina en diálogo con El Territorio, contó lo que vivió en el campeonato y la alegría de haber traído el trofeo a Jardín América. “Cuando corrí para hacer el último try pensé que no me iban a dar las piernas, pero lo logré. Se hacía interminable la cancha, parecía que nunca llegaba y cuando lo hice me dije ‘ojalá sea la última jugada’”.



Además, contó lo que significó la charla en el entretiempo con el entrenador Ricardo Barrionuevo: “Nos dijo que nos tranquilicemos y volvamos a empezar. Además Clarice (Kraus, su compañera) dio también unas palabras y eso permitió que salgamos al segundo tiempo con otra mentalidad”.



Quiénes también dieron sus sensaciones son las hermanas Clarice (18) y Fabiana (15) Kraus, que junto con la compañera Yenifer Espíndola (18), destacaron que no hay palabras que describiera la felicidad que sienten tras la consagración. “Desde el año pasado venimos trabajando para esto y ni bien terminó el partido me largué a llorar”, expresó Yenifer.



En tanto, Clarice explicó que cada partido fue complicado porque cada rival tiene su estrategia y supieron como mantenerse fuerte. Por último, Fabiana, hermana menor de Clarice, indicó que vivieron “un millón de emociones. Podíamos haberlo perdido al partido, estábamos muy asustada, pero pudimos darlo vuelta al resultado”.



Para concluir, Ricardo Barrionuevo, el entrenador de las chicas, se mostró sumamente emocionado al verlas festejar a las jóvenes campeonas y rescató el valor del compañerismo entre ellas y la predisposición que tuvieron en todo el certamen. “Desde un primer momento fuimos por todo. Cada partido era una final, ahora ya pasó lo más complicado y sólo resta felicitar a las jugadoras que dieron todo de sí en la cancha”.



El esfuerzo fue enorme, con entrenamientos en triple turno y la dedicación que han puesto dio sus resultados.



“Ella son las verdaderas ganadoras, lograron algo histórico al salir campeonas de un nacional y bien merecido tienen estos festejos”, finalizó Barrionuevo.

Familiares y amigos hicieron de la llegada una verdadera fiesta para un equipo que le puso garra en cada juego. Foto: Esteban González