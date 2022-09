Familia Bojcho pide respuestas a las autoridades de Educación

martes 27 de septiembre de 2022 | 4:00hs.

Julio Bojcho es el hermano de Luis, el adolescente de 16 años que murió tras sufrir un accidente en los talleres de la Epet N° 5 Fray Luis Beltrán, de Apóstoles. Ayer, al cumplirse cuatro semanas del accidente que terminó con la vida de su hermano, decidió romper el silencio para expresar el dolor de su familia y la necesidad de celeridad en las respuestas y determinación de responsabilidades de parte de las autoridades de Educación.



En una carta abierta a la comunidad, Julio Bojcho manifestó: “Les comento, Luis salió caminando de casa y volvió en un cajón, fue a estudiar y volvió en un cajón”.



La familia vive en Azara, a unos 30 kilómetros de la Capital de la Yerba Mate.



“Se cumplen cuatro semanas del bombazo o explosión en la Epet N° 5 que se cobró la vida de Luis. ¿Bombazo? Sí, la explosión retumbó dos manzanas a la redonda e hizo vibrar dicha escuela. A sus 16 años sus proyectos, anhelos y sueños quedaron ahí; toda una vida por delante”, comienza diciendo Julio en la misiva que envió a medios de toda la provincia.



Bojcho pone en duda la efectividad de la investigación que realizan las autoridades del sector educativo, mientras destaca la tarea de la Policía de Misiones y la Justicia en el proceso de buscar responsables.



“¿De qué taller era la máquina que se usó? ¿Qué profesor era el encargado del taller de la maquina? ¿Por qué no estuvo verificando el correcto uso de la maquina? ¿Por qué dejaron salir la máquina del taller? ¿Quién dejo entrar el tambor a la institución? ¿Dejaron a los chicos a la buena de Dios? Millones de pregunta y ninguna respuesta”, se explaya.



“Muy diferente fue la actuación de la Justicia y de la Policía, que actuaron de manera inmediata. Es preocupante la situación y a la vez angustiante, yo me pregunto, ¿qué están esperando? ¿Qué pase otra vez, que haya otro Luis?”.



“Hoy (por ayer) pareciera que nada cambio, que a nadie le importa, lo único que le importa es cuidar su puesto; lo más triste es enterarte cómo están tapando todo”.



En el cierre de su misiva, Julio reconoce la dureza de sus palabras y los conceptos con los que apunta a las autoridades, y asegura que “si les duele o molesta lo que digo, les comento que más nos duele a nosotros no tenerlo a él”.



“El enterarnos del accidente, los días de angustia mientras luchaba en terapia, el enterarnos que partía de este mundo y sobre todo el momento de darle el último beso y dejarlo en el cementerio”.



Por su parte, desde el Consejo General de Educación (CGE) aseguraron a El Territorio que continúa el sumario administrativo y que el Departamento Jurídico tiene determinados pasos a seguir.



Los hechos

El adolescente de 16 años murió tras diez días de estar internado en el Hospital Madariaga de Posadas, al que fue trasladado luego de golpearse fuertemente la cabeza en el establecimiento educativo.



El muchacho sufrió el accidente mientras estaba manipulando una soldadora de plasma y quiso abrir un tanque de 200 litros para la fabricación de instrumentos para la Estudiantina. Pensaban que el bidón había contenido aguarrás. Sin embargo, todo indica que era combustible, por lo que generó una explosión. La onda expansiva lo arrojó y se golpeó la cabeza contra una estructura.

Sigue carátula de homicidio culposo

Una fuerte explosión y lo que siguió fue horror y desesperación. El hecho ocurrido la mañana del 30 de agosto en la Epet 5 ‘Fray Luis Beltrán’, donde el estudiante Luis Bojcho resultó con graves heridas al manipular un tanque que había tenido combustible, quedará por siempre en la memoria de toda la comunidad educativa de la institución por lo duro e inédito.



Para los investigadores, lo sucedido no está del todo claro y el caso es investigado por el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, bajo la carátula provisoria de homicidio culposo. Consultadas las autoridades judiciales ratificaron el carácter provisorio de la carátula del expediente y señalaron que "están pendientes las tareas de peritaje en el lugar". En lo administrativo, esta vigente resolución 4886/2022 firmada por Alberto Galarza, presidente del CGE, para dar curso a sumario.