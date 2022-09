Penúltima función de la selección Argentina

martes 27 de septiembre de 2022 | 4:30hs.

El seleccionado argentino, con la presencia de Lionel Messi, enfrentará esta noche a Jamaica en el cierre de la gira por Estados Unidos, la última previa a la entrega de la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022.



La sede del amistoso que se jugará desde las 21 será el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey y será transmitido por TyC Sports.



Luego de la gran actuación del viernes pasado contra Honduras (3-0) en Miami, con dos goles de Messi, el campeón de América buscará extender el invicto ante otro rival de la Concacaf.



En caso de un nuevo triunfo, se darán dos importantes hechos estadísticos. En primer lugar, Argentina igualará las rachas históricas de 35 partidos sin perder que registraron Brasil, entre 1993 y 1996, y España, entre 2007 y 2009. La marca más larga la tiene Italia, que estuvo 37 encuentros sin caídas entre 2018 y 2021 bajo la conducción de Roberto Mancini.



Por su parte, Messi podría llegar al centenar de triunfos con el seleccionado nacional y se metería en un selecto quinteto de futbolistas junto a los españoles Sergio Ramos (131 triunfos en 180 partidos) e Iker Casillas (121 en 167), el portugués Cristiano Ronaldo (112 en 189) y el mexicano Andrés Guardado (101 en 177).



Será el último amistoso que tendrá el entrenador Lionel Scaloni antes de la entrega de la lista de convocados para el Mundial que comenzará el 20 de noviembre.



Antes del debut contra Arabia Saudita, primer adversario del grupo C de la copa del mundo, la Scaloneta jugará un amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos el 16 de noviembre en Abu Dabi ya con el nombre de los 26 futbolistas que representarán al seleccionado en Medio Oriente.



El cuerpo técnico tiene planeado realizar nuevas variantes y darle minutos a los futbolistas que fueron resguardados ante Honduras.



Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ser el arquero titular en lugar de Gerónimo Rulli, quien tuvo su posibilidad en Miami, y la defensa será la habitual con Nicolás Otamendi y Cristian Romero.



El Cuti se pudo unir al grupo recién el sábado tras la demora en la entrega de la visa de ingreso a Estados Unidos y compartirá la zaga con Otamendi, quien ni siquiera fue al banco contra Honduras.



En los laterales seguiría Nahuel Molina por derecha, mientras que por izquierda reaparecería Marcos Acuña en lugar de Nicolás Tagliafico.



En el mediocampo no habrá sorpresas y seguirá el trinomio Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.



Y en la ofensiva habrá un regreso importante con la presencia de Ángel Di María por Alejandro “Papu” Gómez, de buena actuación contra Honduras.



El Fideo se sumará a Messi y el goleador Lautaro Martínez, quien abrió el marcador en Miami y aumentó su registro personal en el ciclo de Scaloni.



El mediocampista Enzo Fernández, de buen ingreso ante Honduras en su debut con la Albiceleste, no jugará desde el inicio pero volverá a tener minutos e intentará convencer al cuerpo técnico para ingresar a la lista final.



También se espera que pueda entrar en el segundo tiempo el cordobés Paulo Dybala, quien quedó afuera de los relevos ante Honduras y se juega una oportunidad de entrar en la convocatoria mundialista.

El dato

El último antecedente de Argentina contra Jamaica fue en la Copa América de Chile 2015 (triunfo 1-0) cuando el equipo centroamericano fue uno de los invitados. Actualmente, los “Reggae Boys” están en el puesto 62 del ranking Fifa y en las eliminatorias para Qatar 2022 de Concacaf terminaron sextos entre ocho equipos.