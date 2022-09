La falta de neumáticos se agrava en el país y afecta a variados sectores

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:06hs.

La paralización de la producción de neumáticos en el país por parte de las principales productoras e importadoras está poniendo en jaque a variadas industrias y comercios del país. En Misiones se analizó que de continuar, el conflicto se agudizará el faltante que ya hoy complica a muchas empresas por las demoras y sobreprecios que deben pagar para mantener activas sus flotas. Desde las empresas transportistas de la provincia se apuntó así que se encarecerán cada vez más los gastos del sector y la posibilidad de proyectar viajes en tiempo y forma. Se advirtió que se pagan montos muy altos por los neumáticos y que en muchos casos ingresan al país de contrabando.



Sobre la situación de desabastecimiento, el comerciante del rubro neumático Víctor Fontana, propietario de Neumáticos Fontana, explicó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, que esperan más complicaciones para conseguir mercadería.



“Ahora se va a complicar más, porque ya veníamos con un faltante bastante importante en lo que son los neumáticos nacionales, además de las cubiertas importadas que no se están consiguiendo porque no las dejan ingresar por el tema del ahorro en dólares”.



El comerciante detalló desde Oberá que la falta de cubiertas afecta “a todo el mundo’. A nosotros como comercio en particular porque vendemos los productos importados nada más... Pero faltan neumáticos para autos, camionetas y algunos tipos de camiones”.



Remarcó que en todos los comercios que venden cubiertas están con una situación similar “no hay producción suficiente, nadie tiene para vender todo lo que le piden. Algunos estamos vendiendo con prioridad a clientes lo que tenemos de stock, pero no hay una reposición como debería ser”.



En cuánto al conflicto apuntó que “es rara esta protesta porque los trabajadores del neumático ganan muy bien. Creo que hay intereses políticos en el medio. Pero, en definitiva, necesitamos que esta paralización termine lo más pronto posible por todos los problemas que tenemos”, analizó.



Anticipan valores en alza

Para los transportistas de cargas, la paralización de entregas de neumáticos terminará acentuando el incremento de precios que ya actualmente desconcierta a las empresas por las fuertes subas que deben pagar para mantener su flota operativa. Se apuntó así que si no hay una solución rápida, los sobreprecios se irán sintiendo más.



“Hoy el problema es el precio, de hecho los neumáticos terminan apareciendo, pero los precios son muy caros. Hay cubiertas que se cotizan alrededor de unos 300.000 pesos, es una locura porque deberían estar por debajo de los 100.000 pesos”, comentó José Vera, presidente de la Asociación Misionera de Transportistas de Carga (Amitrac).



Acotó que los fuertes sobreprecios por los neumáticos pusieron a las empresas en condiciones muy difíciles para cuidar el equipamiento necesario para hacer viajes. “Hoy volver a equipar un camión con neumáticos nuevos es muy caro. Si no se hacen las previsiones, es muy difícil”.



Desde el sector de transportistas se señaló que hay varios camiones con neumáticos que se llevan hasta el límite del uso posible. “Antes era normal recapar hasta dos veces, hoy la mayoría lo hace hasta tres veces. Y a veces esas cubiertas quedan muy limitadas. Esto lo hemos advertido muchas veces a las autoridades”, comentó Aníbal Goychik, presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros del Autotransporte de Cargas.



El directivo explicó que por la protesta sindical, se afectó la producción de neumáticos de las terminales que fabrican en el país. “Por convocar a todos sus afiliados a la protesta se paralizó la producción, ya que las fábricas trabajan las 24 horas. Tomará un tiempo volver a poner en marcha las calderas para producir, esto va a generar una nueva demora y más subas seguramente”, explicó el directivo.



Enfatizó que “el tema de los precios se va a disparar. A pesar de que las fábricas habían dicho que los iban a congelar. Ya hoy por hoy están muy por arriba del tradicional costo de un neumático, que sería de 500 dólares oficiales, unos 50.000 pesos. Porque hoy una cubierta ronda en promedio los 200.000 pesos, esto se debe mucho a la materia prima que necesitan las fábricas de neumáticos que deben importar a un dólar más alto”.



Variedad y a mitad de precio

En Encarnación se ve la otra cara de la realidad con los neumáticos que tiene la Argentina. En la vecina ciudad hay una gran variedad de marcas y modelos para todos los autos, camionetas y camiones. En su gran abastecimiento también destacan que los precios en dólares pueden conseguirse a menos de la mitad de precio que lo que cotiza un producto igual o similar. Por caso, un rodado 175/65 R14 82T como para el uso de un Renault Clio, en Mercado Libre se consigue desde un precio de 29.588 pesos en la marca Pirelli. El mismo rodado en la marca Firestone se ofrece en Encarnación desde los 47 dólares ($13.630). También se ofrecen alternativas en marcas chinas a 42 dólares, Nexen a 70 dólares cada uno, pero si se compran 3 el cuarto va gratis (52,5 dólares cada uno). También Pirelli Cinturato a 57 dólares, todos cotizando a un valor de cambio de 290 pesos por dólar libre en Encarnación.

Se frenó la producción de camionetas

El conflicto entre las empresas fabricantes de neumáticos y el sindicato Sutna generó un fuerte impacto en la industria automotriz. Los faltantes de distribución de ruedas por el freno de operaciones de las compañías derivaron en algunos casos en la suspensión de la fabricación de pick-ups, mientras que otras compañías tratan de ingeniárselas para mantener la producción.



Ford congeló la fabricación de su pick up Ranger en General Pacheco por la falta de insumos de rodamiento. Según detalló La Nación, Ford se abastece de neumáticos de Bridgestone (que el sábado anunció que cerraba sus operaciones locales debido al conflicto con el sindicato) y Pirelli (que ayer adoptó el mismo camino que su competidora).



Otras compañías como Toyota les pondrán neumáticos de otros modelos a 150 unidades neumáticos y las trasladarán a un playón para evitar suspender la producción, ante la crisis en el sector por el bloqueo del gremio Sutna a las empresas Fate, Pirelli y Bridgestone en la Argentina.



En los casos de otras automotrices como Renault y Volkswagen tienen provisión de neumáticos para una semana y por el momento mantendrán la producción de vehículos.

Se normalizaría la provisión de gas en garrafas

La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles anunció ayer que iniciaban un paro total “con medidas de acción directa en las empresas de gas licuado de petróleo (GLP)”. Alcanzaba a todas las compañías distribuidoras de gas en garrafa nucleadas por la organización. Por la protesta, la producción de GLP se paralizó.



Sin embargo, a primera hora de la tarde se levantó el paro y las distribuidoras de gas en garrafa en Misiones comenzaron a normalizar su atención. Algunas firmas llegaron a abrir sus puertas y otras proyectaban una atención con normalidad a partir de hoy.



La medida de fuerza afectó directamente a la provisión de gas en garrafas a las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, que no cuentan con gas natural.



La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla) expresó su “preocupación” ante la amenaza de paro de actividades.



“El gremio nos pidió dialogar sobre la actualización del salario para los próximos meses antes de que inicie octubre”, destacó ayer a través de un comunicado el presidente de la entidad, Pedro Cascales.

Seguirá el paro y la movilización de trabajadores del neumático

Ayer fracasaron las negociaciones entre empresarios y dirigentes del Sindicato del Neumático (Sutna) en el Ministerio de Trabajo y volvió a crecer la tensión en el conflicto por las paritarias, donde el gremio conducido por Alejandro Crespo, del Partido Obrero, realiza paros y bloqueos que ocasionan perjuicios de todo tipo no sólo en el sector sino también en autopartistas y automotrices. Según se dejó trascender ayer, habría cuarto intermedio hasta mañana.



Con la audiencia de ayer ya fueron 34 las reuniones en la cartera laboral para intentar resolver el conflicto, que se inició por el rechazo del Sutna al aumento adicional del 16% para mejorar la paritaria 2021/2022 y efectivizar un aumento del 66% para ese período.



Si se hubiera aceptado la propuesta empresarial, un operario cobraría hoy un sueldo mensual de $400 mil bruto, más del doble del salario vigente. El gremio exige, además, el pago del 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana.



Por eso las empresas califican de “salvaje” la actitud sindical: el reclamo no está contemplado en el convenio de trabajo vigente, por lo que Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, una de las principales compañías de neumáticos del país, dijo que detrás del conflicto que mantiene paralizadas las plantas del sector hay intereses políticos y responsabilizó directamente al Partido Obrero.