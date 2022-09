Chiquito pasó por el quirófano

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

La semana arrancó de una manera diferente para Sergio Romero. Porque el arquero misionero de 35 años no sólo no se presentó ayer en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, sino que pasado el mediodía ingresó en la clínica La Trinidad, donde fue sometido con éxito a una nueva intervención en la rodilla derecha, la que ya se había operado en marzo de este año y que lo tuvo parado hasta ayer. Así, ya le apunta al 2023.



Chiquito llegó acompañado de Eliana Guercio, su pareja, y de una de sus hijas. Remera blanca, bermuda y azul y de buen humor. Así entró el golero que llegó como refuerzo a Boca, pero que todavía no pudo debutar.​ De hecho, una idea que había en el cuerpo técnico de Hugo Ibarra es que pudiera hacerlo mañana en el partido por Copa Argentina ante Quilmes, en Mendoza (desde las 22). Pero no podrá ser.



¿Qué le hicieron?

La intervención a Romero fue una artroscopia en sus meniscos, para volver a limpiar la zona de la rodilla y así solucionar este nueva molestia que se le generó y que no lo estaba dejando entrenarse al 100%.



De todas maneras, ​si bien fue una intervención simple, lo que hace complejo el escenario es que viene de una intervención similar, que se realizó el 6 de marzo de este año en Italia. Por eso, si bien tendrá un poco más de un mes de recuperación, ya no le darían los plazos para jugar este año, porque después tendrá que encarar la puesta a punto. Boca, de todos modos, aún no sacó ningún parte médico y mantuvo el hermetismo absoluto sobre la situación de Romero



Sin dudas es una mala noticia para Boca, que se quedará sin el arquero que vino a reemplazar a Agustín Rossi, que ahora volverá a estar en el centro de la escena por la posible renovación que pueda retomarse con el Consejo.