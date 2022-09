Una noche diferente de la mano del reggae misionero

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

El sábado 8 de octubre, la Peña Itapúa será sede de un movido y autogestivo encuentro cultural. Se trata de la primera edición de Ya te Avisé, un proyecto que pretende posicionarse en la agenda posadeña de la mano de la música.



En esta ocasión, estarán presentándose en escena bandas como Monostributistas, Viento Negro, Moondays, Lin Sista y Suvival en una noche ska-reggae. La propuesta busca “romper un poco con la cuestión de que las bandas under o numerosas no tienen espacios culturales donde tocar, sin que eso incluya un gran gasto económico por parte de ellos”, destacaron desde la organización.



Además de la buena música, habrá también servicio de cantina con comidas y bebidas, sorpresas para los que asistan y una proyección completa en tres pantallas gigantes.



Las entradas anticipadas ya están en venta y pueden adquirirse en diferentes puntos comerciales, como Jorge Wells, That Metal Shop, Stud Club y Psicosis Bar.