Las economías regionales, con mayores ventas y recaudaciones

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

No todo es soja en la Argentina. Si bien es el sector que más dólares genera, las economías regionales juegan un rol fundamental en el ejido productivo del país, como generadoras de empleo, arraigo y diversificación.



En este marco, una buena noticia es que de acuerdo al Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en agosto de este año las exportaciones acumuladas en los últimos 12 meses de las economías regionales de Argentina crecieron 8,4% en dólares y 3,1% en toneladas. Si bien hay muchos sectores afectados por el salto del dólar, lo cierto es que otros tantos están pasando un buen momento de la mano de la salida exportadora.



Concretamente, las producciones regionales alcanzan los U$S 7.724 millones exportados en septiembre 2021-agosto 2022, con importaciones por U$S 1.371 millones, lo que arroja un superávit comercial de U$S 6.353 millones, un 6,1% más que los 12 meses anteriores (septiembre 2020–agosto 2021).