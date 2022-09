Usuarios no inscriptos al Rase no recibirán subsidios de luz y gas

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

A través de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación se confirmó que aquellos usuarios que no se hayan inscripto al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) serán considerados como usuarios de altos ingresos, por lo que deberán abonar la totalidad del costo de la factura de luz y de gas (este último, no en Misiones), es decir, sin la asistencia estatal.



Conforme con lo establecido en la resolución 661/2022 que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación, se indicó que aquellos servicios que no hayan sido identificados como pertenecientes a beneficiarios tanto del Nivel 2 o Nivel 3 en el padrón informado al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) o del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a los entes reguladores, a las autoridades provinciales y/o empresas prestadoras de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y gas natural por red “deben recibir el tratamiento correspondiente a usuarios residenciales de mayores ingresos”, es decir, de nivel 1.



En los considerandos de la normativa, se recordó que meses atrás la Subsecretaría de Planeamiento Energético elevó e informó el padrón de beneficiarios de menores ingresos (nivel 2) e ingresos medios (nivel 3) al Enre y al Enargas, además de las solicitudes efectuadas a entidades en diferentes jurisdicciones. En este sentido, se justifica que la última normativa “ordena informar únicamente los datos de los servicios comprendidos en los niveles 2 y 3 del régimen de segmentación de subsidios” por lo que “diversos entes reguladores han presentado notas requiriendo aclaración respecto del tratamiento que debe otorgarse a aquellos servicios de energía eléctrica y de gas natural por red que no se encuentran informados en alguno de los dos niveles”.



Ante el pedido desde los diferentes entes reguladores del ámbito nacional y provincial, salió la normativa desde la Secretaría de Energía indicando que aquellos que no realizaron la inscripción deberán abonar las tarifas sin la asistencia del Estado, es decir, sin subsidios.



En la configuración oficial, en el nivel 1 estaban los hogares de alto poder adquisitivo (ingresos por arriba de los 390.000 pesos mensuales) que no necesitan auxilio para pagar las boletas.



En el Nivel 2, fueron incluidas las personas de ingresos bajos. Son alrededor de 6,5 millones de inscriptos y no tendrán aumentos. En este grupo se incluyó a quienes reciben la tarifa social.



En tanto, los hogares de ingresos medios forman parte del nivel 3. Son 2,5 millones que mantendrán el subsidio y sólo pagarán una tarifa más alta en caso de superar el tope de consumo de 400 kwh mensual, en el caso de la energía eléctrica.



Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo determinó que los usuarios de ingresos más altos dejarán de recibir el aporte estatal en tres etapas: un 20% en septiembre y el resto en noviembre y enero. La quita completa se hará efectiva en 2023 pero el impacto de la tarifa se va a ver reflejado desde octubre.



Desde el gobierno se informó que, “para el 16 de agosto del corriente año ya se contaba con 5.839.525 presentaciones de usuarios y usuarias del servicio de gas natural por red y 9.282.320 presentaciones de usuarios y usuarias del servicio público de energía eléctrica”. A partir de ese dato, estiman que un 30% de los usuarios pagarán los servicios sin asistencia estatal.



En el caso de la tierra colorada, desde Energía de Misiones se está realizando el análisis de cómo quedará el cuadro tarifario tras la última publicación para Edenor y Edesur, y para el caso de la provincia, se mantendrá el beneficio hasta los 550 kilovatios.

En cifras

9,3 millones Al 16 de agosto, fue la cantidad de usuarios que se inscribieron en todo el país para acceder al subsidio en la tarifa de energía eléctrica.

30% Desde Nación estiman que ese porcentaje de usuarios a nivel país abonarán la tarifa plena de los servicios de luz y agua, al considerarse de Nivel 1.