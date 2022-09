El aliento de De Paul para Tini Stoessel

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Este fin de semana fue muy especial para Tini Stoessel. La cantante tenía por delante uno de los mayores desafíos de su carrera: un show en el WiZink Center, un moderno estadio donde se presentó ante más de 15 mil personas. Ante semejante reto, y en medio de los rumores de que atraviesan una crisis, Rodrigo De Paul le dejó un tierno mensaje de aliento.



“Brillá. Será una noche mágica por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas porque vos sos magia. Te mereces esto y mucho más por tanto amor y dedicación a lo que hacés. No hay límites ni sueños con los que no puedas. Te admiro”, le escribió junto a una imagen en la que se ven las manos de ambos. Un detalle que acompañó esta historia de Instagram no pasó desapercibido para los usuarios: tanto la cantante como el deportista llevan una pulsera roja.