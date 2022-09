Rosalía celebró sus 30 años: “Feliz y agradecida por lo aprendido”

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

“Libra desde el ‘92 dando guerra, hoy feliz de estar con los míos, agradecida por todo lo aprendido y todo el amor recibido. No voy a bajarle hasta que Dios diga”, posteó en la tarde del domingo la cantante española Rosalía en sus redes sociales.



La artista celebró su cumpleaños número 30 y compartió con sus millones de fans en el espacio virtual, algunas postales del festejo con sus seres queridos, donde se la puede ver brindando y disfrutando de una rica torta.



La cantante española más internacional del momento está inmersa en su gira mundial Motomami, por lo que la celebración de su aniversario especial ha tenido lugar en Estados Unidos. La catalana ha estado acompañada por su hermana y su madre durante todo su tour, así que ellas, sus pilares -porque además ambas se llaman Pilar- no han faltado a su cumpleaños y han sido las primeras en felicitarla.



Tampoco se despega de Rosalía su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro (29). De hecho, se ha visto a la pareja de artistas ya entrada la medianoche del domingo en Nueva York con estilismos muy llamativos y disfrutando de la ciudad que nunca duerme para festejar su nuevo aniversario de vida.



Rosalía se encuentra en Manhattan porque tenía que actuar en el festival benéfico Global Citizen celebrado en Central Park junto a otras estrellas de la talla de Mariah Carey (53), The Jonas Brothers o los italianos Maneskin.



La cantante brindó su show en el majestuoso escenario ubicado en el corazón del emblemático parque de Nueva York. Cantó Fama, Candy y algunos de los temas más famosos de su repertorio, canciones que fueron coreadas por el público.



Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando la multitud comenzó a cantar ‘Happy birthday to you...’, un gesto espontáneo que dejó en shock a Rosalía. Sonrió, rio a carcajadas ante sus fans y agradeció el cariño recibido en su 30 cumpleaños.



Pero no fue la única sorpresa que recibió la cantante en estos días al otro lado del Atlántico. Sólo 24 horas antes, durante su concierto en Toronto, ante más de 16.000 personas, un fan de la catalana le hizo llegar una cajita de regalo al escenario. Rosalía la cogió y leyó la dedicatoria escrita en el envoltorio. Al abrir la pequeña caja descubrió que dentro se encontraba un anillo de compromiso muy brillante. “¿De quién es esto? ¿Quién es Danny, por favor?”, preguntaba emocionada y sin casi poder continuar. Sin duda una anécdota precumpleaños que no olvidará en su vida.



Su gran presente

La artista voló a la ciudad de los rascacielos el pasado 17 de septiembre y permaneció allí seis días, donde actuó dos noches consecutivas en el famosos Radio City Music Hall colgando el cartel de ‘no hay entradas’. El día 22 se trasladó a Toronto, Canadá, para ofrecer un concierto de su gira Motomami; pero para el fin de semana volvió a Manhattan para estar presente en el festival benéfico Global Citizen.



Siempre que Rosalía está en tierras neoyorquinas se aloja en The Mercer, un hotel de cinco estrellas. Está ubicado en pleno Soho, a cinco minutos a pie del parque Washington Square y de la zona de Little Italy.



Rosalía está pasando un gran momento en su carrera musical con una exitosa proyección internacional con su gira. Además, la creadora de La despechá recibió 9 nominaciones a los premios Grammy Latinos por su último trabajo, “Motomami”. Y hace un mes pasó con su tour por el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires donde hizo una aplaudida versión de “Alfonsina y el mar”.