Por el conflicto, en Misiones no hay cantidad suficiente de neumáticos para cubrir la demanda

lunes 26 de septiembre de 2022 | 15:44hs.

El problema para conseguir neumáticos se agudiza cada día, a la falta de importaciones por el tope de dólares, ahora se le suma un paro por tiempo indeterminado de las plantas de Pirelli, Fate y Bridgestone en la Argentina, por un conflicto entre las empresas y el gremio.

En ese sentido, comerciantes del rubro en Misiones dieron a conocer que es un nuevo problema que agudiza la falta de los neumáticos en la región.

“Venimos de un faltante bastante importante en lo que son los neumáticos nacionales, amén las importadas las cuales no están dejando ingresar porque el tema de los dólares, ahora se paraliza total la producción nacional”, manifestó Víctor Fontana en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo el empresario de Neumáticos Fontana explicó que no se entiende el conflicto que llevo a este paro ya que los “operadores de las fábricas ganan muy bien” e indicó que este bloqueo en la fabricación afectara a todos, “a nosotros más que nada porque caída las ventas de neumáticos importados estábamos llevándola con las de producción nacional”.

“Me parece que hay algo político entre medio, porque los operarios de las fábricas ganan muy bien, entonces no se entiende mucho qué es lo que están pidiendo, los sueldos de los operarios de las fábrica de neumáticos tienen muy buenos ingresos, entonces hoy esto que están haciendo este paro no se entienda mucho” manifestó Fontana.

Con este nuevo problema en pleno auge, el empresario dio a conocer que por el momento se encuentran vendiendo parte del stock que tienen, pero precisó que “no tienen la cantidad suficiente para cubrir las demandas”.

En cuanto a los costos explicó que de incrementarse no será una cuestión de este conflicto, sino más por la variación del “dólar y algunas otras cosas” y sentenció que ninguna empresa posee hoy un abastecimiento general de todas las medidas; “algunos estamos vendiendo lo que es nuestro stock para poder abastecer a nuestros clientes, poder solucionar algún problema, pero hay medidas en autos, camionetas e inclusive en camiones que no tenemos”.

“No sé si algunos colegas están vendiendo el producto, si no venden está bien, si un cliente viene y me pide 20 cubiertas es lógico que no lo voy a vender, si le voy a ofrecer cuatro para que salga del paso del momento, por lo general tratamos de mantener a los clientes”, expresó.

Por último dijo no saber hasta cuando permanecerá el problema entre las fábricas y los gremios y se resaltó que por el conjunto de problemas reciben la mercadería una vez al mes, cuando normalmente lo tendrían que recibir todas las semanas.