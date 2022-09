Al Deca nadie lo Pincha

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Atlético Tucumán recuperó la punta. En el José Fierro, venció anoche 3-1 a Estudiantes (LP) por la fecha 21 de la Liga Profesional.



Gracias al doblete de Augusto Lotti y al gol de Mateo Coronel, el Decano volvió a lo más alto de la tabla: tiene 41 puntos, dos más que Boca y tres que Racing y Huracán, sus más cercanos perseguidores. El equipo de Lucas Pusineri se ilusiona a seis fechas para el final.



Cuando el partido parecía decantar más a favor del visitante, llegó el gol del Decano: remate potente de Mateo Coronel a los 28’ y la pelota se le escurrió por debajo a Mariano Andújar. Estudiantes no se achicó y continuó insistiendo, hasta que llegó la ley del ex: de cabeza, Leandro Díaz puso el 1-1 a los 41 minutos.



En el complemento, a los 12’, un pase largo de Nicolás Romero a la espalda de Jorge Morel dejó solito a Coronel, quien tiró el pase al medio para Augusto Lotti y llegó el segundo del local. A 15 minutos del final, tras una falta dentro del área de Emanuel Mas contra Coronel, Lotti puso de penal el 3-1 para Atlético Tucumán.



Así, el Decano sumó tres puntazos en su casa y volvió a la cima del torneo. No le importó la presión que le había puesto Boca al ganar su partido y ser líder por un par de días, el equipo de Pusineri pudo hacerse fuerte pese a varias bajas y se quedó con un gran triunfo. En la próxima fecha, Atlético Tucumán visita a Patronato el domingo a las 15.30. Por su parte, Estudiantes recibirá a Colón el viernes a las 19.



Racing también sueña

Por otra parte, Racing se subió al tercer escalón de las posiciones del campeonato al vencer por 2 a 1 a Unión, de Santa Fe, en el Cilindro de Avellaneda, donde empezó perdiendo y lo dio vuelta sobre el final con un tanto del colombiano Johan Carbonero.



De esta manera los de Avellaneda se subieron al tercer puesto aventajando por diferencia de gol a Huracán y en la próxima jornada se cruzarán con la otra Academia, Rosario Central, nuevamente como locales.