Boca: Chiquito Romero podría ser operado y no jugaría hasta el 2023

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

El misionero Sergio “Chiquito” Romero se lesionó nuevamente la rodilla y se prevé que esté fuera de las canchas al menos hasta el año próximo. El cuerpo médico de Boca lo evaluará en las próximas horas para determinar si es necesario hacer una intervención.



El ex arquero de la selección argentina llegó a Boca hace un mes y medio, como método de presión ante la negativa de Agustín Rossi de renovar su contrato con el Xeneize.



Después de una reunión con Juan Román Riquelme, Chiquito arregló rápidamente su contrato con el club, algo que cayó muy mal en Racing, ya que el club le había permitido entrenarse en sus instalaciones.



Los problemas de rodilla de Romero no son nuevos. Hace un mes atrás, el entrenador personal del arquero que había tenido un cruce con el entrenador de Boca, Hugo Ibarra, que había dicho que el arquero no estaba en condiciones físicas de atajar.



Hay que recordar que Romero fue operado de la rodilla a comienzos de año y desde entonces no hizo más que trabajar fuerte.



El próximo miércoles, Boca jugará ante Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina y se había especulado con la posibilidad de que Sergio Romero sea el arquero titular.